Программа субсидирования сельхозтехники остановлена

А.Гордеев/Ведомости

Госпрограмма № 1432, по которой субсидируется 15–20% стоимости сельхозтехники, останавливается, написал в своем блоге в LiveJournal президент ассоциации «Росспецмаш», совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин. «Контрактов заключено уже на сумму, которая не покрывается выделенными правительством деньгами», – пояснил он. Письмо о приостановке программы предприятиям прислал Минпромторг, уточнил «Ведомостям» заместитель директора «Росспецмаша» Денис Максимкин. На 23 июня общая сумма субсидий по заключенным контрактам составила 13,9 млрд руб. при выделенных 13,7 млрд руб., сказал он.

По мнению Бабкина, из-за новых цен без скидок «кто-то из крестьян купит иностранную машину, кто-то отложит покупку до лучших времен», в итоге «загрузка на 70 российских заводах снизится, будут сокращены бюджеты на модернизацию, будут продлены отпуска, не будут расти зарплаты». По его словам, на заседании правительства 6 июля будет рассматриваться стратегия развития сельхозмашиностроения, там же будет решаться дальнейшая судьба программы, отметил Бабкин.

В 2016 г. была похожая ситуация, и тогда власти увеличили финансирование. В общей сложности на нее было выделено 11,16 млрд руб. С помощью программы в России было реализовано около 60% техники, в этом году, несмотря на снизившиеся скидки (в 2016 г. они были 25–30%), пропорция сохраняется, говорит Максимкин. По оценке ассоциации, рынок сельхозтехники в 2017 г. сохранится на уровне прошлого года – около 150 млрд руб. Но если программа не будет продолжена, то рост производства сельхозтехники составит 10–12% вместо ранее прогнозировавшихся 35–40%, отмечает Максимкин. В 2016 г. производство сельскохозяйственной техники в России выросло на 59% до 88,6 млрд руб., следует из проекта стратегии отрасли до 2030 г.

На субсидии в 2017 г. нужно еще 4,4 млрд руб., считает Максимкин. Этот инструмент нужно использовать и в 2018–2020 гг., поскольку это программа системного обновления парка сельскохозяйственной техники, подчеркивает он. Для продолжения программы в дальнейшем нужно по 15 млрд руб. в год, поясняет Максимкин. Доля сельхозтехники с превышением срока амортизации и нормативной эксплуатации (старше 10 лет) достигает 70%, говорится в проекте стратегии.

«Ежегодно обновляем примерно 10% своей сельхозтехники», - говорит председатель сельскохозяйственного кооператива «Знамя Ленина» Юрий Хараман (животноводческое хозяйство). Часть техники приобретается по госпрограмме субсидирования скидок, но в основном это зарубежная техника, поскольку в России не все выпускается либо нам не подходит, замечает он. Представители Минпромторга, Минсельхоза и Минфина на вопросы не ответили. Продление программы предусмотрено в проекте стратегии сельхозмашиностроения – на нее в 2018–2021 гг. планируется направить 45 млрд руб. бюджетных субсидий. При этом размер скидок предлагается поэтапно сокращать – до 5% в 2021 г.