Bentley Bentayga Diesel: джентльмен-неформал

С появлением Bentayga ориентированная на традиционные развлечения и ценности семья может не обращаться к другим производителям Кирилл Тищенко для Ведомостей

Номер ирландского отеля встречает меня абсолютной тишиной и последним номером журнала «Садовый рай» на столике. Толстенное издание на дорогой бумаге, с рисованными иллюстрациями и фотографиями садовых гномов и кактусов, снятых с не меньшей любовью и мастерством, чем модели календаря Pirelli. Ода пульмонариям, многостраничное исследование, посвященное обрезке, реклама «беспилотных» газонокосилок с продвинутым интеллектом. Англичане и ирландцы могут веками вести войны на почве религии, но обе нации точно сходятся в одном: небеса небесами, а рай на земле можно создать только с помощью кропотливого труда и обширных знаний. Что умело вписанное в окружающий ландшафт здание отеля, что кожано-деревянное великолепие салонов Bentley, которым, кажется, обязан порасти любой кузов под хмурым британским небом, – порой полезно напомнить себе, что за открыточными видами и «национальным стилем» стоят знания и усилия сотен талантливых умов, многодневный труд тысяч пар искусных рук.

Bentley Bentayga тоже несет в себе островок рукотворного английского рая, но по атмосфере и создаваемому настроению это скорее роскошный дилижанс, чем помпезная королевская карета. Самый уютный, самый неформальный Bentley. Возможно, потому что первый Bentayga встретил меня в аэропорту не затейливо простроченной кожей кресел, а шерстяными накидками, этакими попонками на всех сиденьях, снижающими градус роскоши в салоне какой-то домашней, нормальной бережливостью.

Но мне с пассажирского сиденья ход «Бентэйги» кажется безукоризненным. Плавность и мягкость без валкости и излишней изоляции от дороги, превращающей автомобиль в туристический автобус. Еще мне нравится, что здесь не возникает желания немедленно открыть ноутбук и начать работать, как в офисно-строгом Flying Spur, и не приходится вжиматься в кресло при стремительном приближении поворотов и задних фонарей других машин, как в устрашающе быстром Continental GT. Хочется просто вертеть по сторонам головой, расслабляться под кулачками массажных камер в кресле, вести неспешную беседу с соседом. И дать волю рукам – пусть бродят по салону, впитывая забытые ощущения холодка и увесистости металла, нежной кожи, пусть палец крутит аксели на гладком янтарном льду шпона (он так и называется – Liquid Amber, жидкий янтарь), которого здесь, кажется, квадратные метры. Дизель? Я слышал характерное тарахтение перед тем, как сесть в салон, теперь мертвая тишина прерывается только нашими голосами и редким далеким рокотом на разгоне: словно далеко под палубой круизного судна забормотал могучий корабельный мотор.

Кирилл Тищенко для Ведомостей 1/8 Кирилл Тищенко для Ведомостей 2/8 Кирилл Тищенко для Ведомостей 3/8 Кирилл Тищенко для Ведомостей 4/8 Кирилл Тищенко для Ведомостей 5/8 Кирилл Тищенко для Ведомостей 6/8 Кирилл Тищенко для Ведомостей 7/8 Кирилл Тищенко для Ведомостей 8/8

Шумоизоляции в Bentayga уделялось особое внимание, говорит PR-директор Bentley по Восточной Европе Том Хаузли. «Это наш первый хетчбэк, а автомобили с таким кузовом особенно трудно «отвязать» от шумов и вибраций. К тому же крупные колеса и большие ходы подвески всегда создают дополнительный шум под днищем. Поэтому мы изначально делали шумоизоляцию с запасом, чтобы по комфорту в салоне Bentayga в любых версиях не отличалась от других Bentley», – объясняет он. Но кому же все-таки принадлежит крамольная в каком-то смысле идея установить двигатель на солярке в Bentley? Оказывается, самому президенту Bentley Motors Вольфгангу Дюрхаймеру – «после изучения и проведения опросов потенциальных клиентов, разумеется». В Европе и России доля дизельных внедорожников очень высока даже в люксовом сегменте. А вот в США поставлять дизельные «Бентейги» даже не планируют – там дизель ассоциируется со спецтехникой и тяжелыми пикапами. При этом в Bentley не против, если американцы будут сравнивать Bentayga с Cadillac Escalade – этот огромный внедорожник даже попал в выборку моделей при бенчмаркинге. Если на Porsche Cayenne ориентировались в плане динамики и управляемости, а на Range Rover – в проходимости, то типично американский SUV заинтересовал разработчиков «Бентэйги» своей представительной внешностью и практичностью.

Впридачу мой водитель, техник из Крю Эдди Макриди, сбросив курточку в салоне, обнажил выколотые на мускулистых руках многоцветные «рукава» – тут нашлось место и Деве Марии, и кельтским крестам, и даже, кажется, тем самым пульмонариям. Хотя, как выяснилось, всем остальным Bentley Эдди предпочитает чопорнейший Mulsanne. «Понимаешь, ни один другой «Бентли» так не едет. Он как будто парит над дорогой. Bentayga не такой, он более… эээ», – шотландец осекается, боясь ляпнуть лишнего. «Собранный?» – подсказываю я. «Ну да, скажем так».

Кирилл Тищенко для Ведомостей 1/5 Кирилл Тищенко для Ведомостей 2/5 Кирилл Тищенко для Ведомостей 3/5 Кирилл Тищенко для Ведомостей 4/5 Кирилл Тищенко для Ведомостей 5/5

Стоящий в одиночестве на изумрудной лужайке Bentley Bentayga выглядит представительно, но совсем не кажется гигантом – возможно, благодаря рельефной «мускулатуре» боковин, которой не ожидаешь от машины такого класса. Чтобы оценить истинные размеры, нужно поставить Bentayga, к примеру, рядом с BMW X5 – и большой немецкий внедорожник вдруг превратится в приподнятый легковой универсал. Но в «Бентейге» не возникает ощущения, что передвигаешься в доме на колесах, которое может появиться в Escalade – пухлые сиденья, объемные дверные панели и массивный центральный тоннель создают в меру просторный кокпит.

На центральной консоли – не самого современного вида матовый тачскрин диагональю 8 дюймов, который довольно ощутимо задумывается при «пощипывании» карты. Не думали ли в Bentley об установке более проворной системы и с экраном побольше, осторожно интересуюсь у Хаузли? Тот отрезает: «За последними технологиями – это к Audi. Наш клиент хочет видеть перед собой кожу, металл и дерево, а не экраны. Мы не хотим, чтобы мультимедийная система перетягивала внимание на себя. Но вы увидите, как элегантно мы нашли компромисс между большим экраном и необходимостью сохранить стиль интерьеров Bentley в Continental GT нового поколения».

В то же время глянцевый экран высокого разрешения очень удачно «поженили» на приборной панели с парой роскошных аналоговых циферблатов: словно на стекло большого iPad аккуратно выложили два массивных дорогих хронометра. Если ездить на Bentayga с плавными стартами и соблюдением скоростных режимов, стрелку тахометра сложно заметить выше цифры 2. Девятьсот ньютон-метров дизельной «восьмерки» (ровно столько и у версии с бензиновым W12), доступные с 1000 об./минуту, носят две с половиной тонны «Бентейги», как ветер сухой лист.

Гибридная версия внедорожника запланирована на следующий год, но и дизельную можно в каком-то смысле считать гибридом: пару традиционных турбин в двигателе 4.0 TDI разработки Audi дополняет электрический компрессор. На холостом ходу в Bentley Bentayga работает одна турбина, но стоит придавить педаль газа – и просыпается электрический наддув, обеспечивающий ровную тягу с низких оборотов. Примерно до 1500 первая турбина и электрокомпрессор работают вместе, после чего последний отключается. Если не снижать давления на педаль газа, то после 2000 срабатывает система изменения фаз газораспределения, включающая бездействовавшие прежде 8 выпускных клапанов, газы от которых подводятся ко второй турбине. Примерно с 3000 оборотов обе турбины работают одновременно и в полную мощность.

Кирилл Тищенко для Ведомостей 1/10 Кирилл Тищенко для Ведомостей 2/10 Кирилл Тищенко для Ведомостей 3/10 Кирилл Тищенко для Ведомостей 4/10 Кирилл Тищенко для Ведомостей 5/10 Кирилл Тищенко для Ведомостей 6/10 Кирилл Тищенко для Ведомостей 7/10 Кирилл Тищенко для Ведомостей 8/10 Кирилл Тищенко для Ведомостей 9/10 Кирилл Тищенко для Ведомостей 10/10

Все инструменты этого духового турбооркестра вступают и заканчивают свои партии совершенно незаметно, а 8-ступенчатый «автомат» искусно ведет силовую установку к крещендо. Говоря проще, на любой скорости дизельный Bentayga отзывается на движения правой педалью мгновенным и линейным ускорением – как электромобиль или спорткар с многоцилиндровым «атмосферником». В отличие от Continental GT и Flying Spur, подрулевые лопатки у Bentayga закреплены непосредственно на «баранке», а не рулевой колонке. Воспользовался я ими, правда, только раз – когда почти квадратный капот нашего внедорожника смотрел в небо, а нога не нащупала привычного запаса тяги под педалью акселератора.

Изменив руль, массивные переключатели на его колонке, похоже, оставили на своих местах, и к ним по-прежнему нужно тянуться особым образом выставляя пальцы. Приплюсуйте к этому новомодный нефиксируемый джойстик переключателя АКПП – и перед вами полный список претензий к эргономике Bentley Bentayga. В остальном – восторг, после безупречного качества и комфорта кожаного чрева «Бентейги» окружающий мир кажется настолько неуютным и непрочным на ощупь, что шок от этой разницы, наверное, можно сравнить только с послеродовым.

Если постоялец «Бентейги» хоть сколько-нибудь неравнодушен к вождению, уговорить его покинуть место за рулем будет вдвойне сложнее. Bentley не сделала из дизельного внедорожника суперкар, вездеход на воздушной подушке или футуристический транспорт будущего, но один фокус создателям Bentayga удался – на ходу люксовый SUV превращается в породистую европейскую малолитражку с идеально сбалансированным шасси, которая весело и неудержимо несется из поворота в поворот на волне тяги дизельного мотора и энтузиазма водителя.

Легкий и точный руль честно передает все данные о положении и сцеплении колес, тормоза с чуткой даже к легким нажатиям педалью мощно замедляют автомобиль с любой скорости, успешно работает система подавления кренов – если не гнаться за цифрами разгонной динамики и максимальной скорости, внедорожник Bentley может доставить на дороге не меньше удовольствия, чем купе Bentley. Прибавьте к этому запас хода в 1000 км, оптимистично высвечивающийся на приборах при полном баке, и становится очевидно, что имя Continental подходит этому внедорожному гран-туризмо даже больше.

Серьезного бездорожья наш маршрут не предусматривал, но по размытой грунтовке и каменистым горным дорожкам мы носились почти с такой же скоростью, как по асфальту. На скользкое покрытие и огромные булыжники под летними шинами «Бентейга» отзывалась легкими повиливаниями массивного тела и небольшими вибрациями на полу. Но следует помнить, что в таких условиях с учетом почти полной сенсорной изоляции водителя шины легко превращаются в расходный материал – мы и не почувствовали наезда на камень, пропоровший покрышку, о потере давления в колесе нам сообщил сам внедорожник объявлением на приборной панели.

С появлением Bentayga ориентированная на традиционные развлечения и ценности семья может не обращаться к другим производителем – гараж можно укомплектовать исключительно автомобилями с крылатым «B» на шильдиках, от экстремального купе для выходных на треке до представительского автомобиля для работы и внедорожника для рыбалки или выезда на морской курорт. Но никто не станет упрекать владельца «Бентейги» и за пару досок для серфинга в салоне или тату на плече или лодыжке. В конце концов, на Bentley появился дизель – теперь джентльмен может позволить себе намного больше.