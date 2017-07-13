Коммерческие автомобили
Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: Кабины по контракту

«Камаз» и Daimler меняют льготы на завод

Компании хотят заключить специнвестконтракт, чтобы построить завод кабин

«Камаз» и Daimler хотят заключить с правительством специальный инвестиционный контракт под строительство в Татарстане завода каркасов кабин Mercedes-Benz. Об этом рассказала заместитель гендиректора «Камаза» Жанна Халиуллина. «Завод у нас должен по проекту быть введен в эксплуатацию в I квартале 2019 г. В этом году планируется начало монтажа оборудования», – пояснила она (цитата по «Интерфаксу»).

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