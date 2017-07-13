Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: Кабины по контракту
«Камаз» и Daimler меняют льготы на завод
Компании хотят заключить специнвестконтракт, чтобы построить завод кабин
- Владимир Штанов
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Daimler и «Камаз» хотят льгот и доступа к господдержке, чтобы построить в Татарстане завод каркасов кабин. Так они готовятся к завершению соглашений о промсборке
М. Стулов / Ведомости
«Камаз» и Daimler хотят заключить с правительством специальный инвестиционный контракт под строительство в Татарстане завода каркасов кабин Mercedes-Benz. Об этом рассказала заместитель гендиректора «Камаза» Жанна Халиуллина. «Завод у нас должен по проекту быть введен в эксплуатацию в I квартале 2019 г. В этом году планируется начало монтажа оборудования», – пояснила она (цитата по «Интерфаксу»).
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