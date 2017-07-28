Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: Дилер подсчитал убытки

Бывший дилер Kia требует с дистрибутора компенсации затрат

Свои убытки от расторжения контракта он оценил в 96 млн рублей

Бывший дилер Kia в Архангельске ООО «Аксель авто» (входит в «Аксель групп») требует от «Киа моторс рус» компенсации за расторжение контракта. Об этом рассказал административный директор группы Андрей Кузьмин. Дистрибутор не продлил контракт с дилером, что повлекло существенные убытки: 46 млн руб. было потрачено на аренду и переоборудование дилерского центра, 17 млн руб. составили убытки от операционной деятельности за год, включая затраты на рекламу и персонал, 33 млн руб – упущенная выгода, рассчитанная на семь лет работы центра, объясняет Кузьмин. Дилер отправил импортеру претензию, где требует возместить ущерб, в мае подал заявление в Арбитражный суд Москвы. Предварительное заседание назначено на 3 августа. В базе арбитражного суда указана сумма иска 50 000 руб. По словам Кузьмина, компания требует 96 млн руб.

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