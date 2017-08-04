Коммерческие автомобили
Статья опубликована в № 4378 от 04.08.2017 под заголовком: Грузовики разгоняются

Продажи грузовиков Scania в Петербурге и Ленобласти выросли почти в два раза

Перевозчики начинают обновлять автопарк после длительного перерыва

Дилер грузовых автомобилей Scania, ООО «Скания сервис», в первом полугодии 2017 г. продал в Петербурге и Ленобласти около 130 автомобилей, до конца года планирует довести продажи до 250 машин, сообщили два представителя компании. Дилер продает машины на двух площадках – в Шушарах и Сертолове, они реализовали в 2016 г. 100 и 40 автомобилей соответственно.

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