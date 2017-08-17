Легковые автомобили

В России появятся монобрендовые автосалоны марки DS

Это может свидетельствовать, что российский бизнес PSA Groupe, выпускающей DS, возвращается к прибыльности

Французская PSA Groupe «ищет партнеров, имеющих успешный опыт работы в автомобильном премиальном сегменте и способных достойно представлять марку DS в России», объявила 17 августа группа. Тендеры уже объявлены, планируется открыть как минимум два монобрендовых салона в Москве и один в Санкт-Петербурге – ожидается, что они появятся в 2018 г., пояснил «Ведомостям» представитель концерна. Выбор городов он объясняет тем, что это крупнейшие в стране автомобильные рынки.

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