Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4399 от 04.09.2017 под заголовком: Yamaha привезет производство в Россию

Yamaha хочет наладить выпуск мотовездеходов в России

Проект может быть реализован с помощью налоговых льгот и программ господдержки

Японская Yamaha рассматривает возможность подписания специнвестконтракта (инвестиции в обмен на налоговые преференции, допуск к программам господдержки) для организации выпуска мотовездеходов в России, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров (его слова приводит «Интерфакс»). Подробности проекта он не рассказал.

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