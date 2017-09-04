Статья опубликована в № 4399 от 04.09.2017 под заголовком: Yamaha привезет производство в Россию
Yamaha хочет наладить выпуск мотовездеходов в России
Проект может быть реализован с помощью налоговых льгот и программ господдержки
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В 2016 г. в России было продано 718 мотовездеходов на $4,26 млн, по данным маркетингового агентства Discovery Research Group
Reuters
Японская Yamaha рассматривает возможность подписания специнвестконтракта (инвестиции в обмен на налоговые преференции, допуск к программам господдержки) для организации выпуска мотовездеходов в России, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров (его слова приводит «Интерфакс»). Подробности проекта он не рассказал.
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