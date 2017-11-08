«Камаз» разделит производство дорогих и дешевых грузовиков

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Дороговизна грузовиков «Камаза» нового поколения не отпугивает покупателей Andrey Rudakov / Bloomberg

Стремительный рост продаж «Камаза» в этом году обеспечивает повышенный спрос на премиальные грузовики – тягачи и самосвалы с кабинами и узлами Daimler, партнера и акционера завода. И «Камаз» решил перестроить производственную схему под потребности клиентов. С 2018 г. завод разделит производство. На первой линии главного сборочного контейнера будут выпускаться только грузовики традиционного модельного ряда «Камаза», на второй – машины нового поколения, сообщила корпоративная газета завода. Сейчас грузовики обоих поколений выпускаются на камазовском конвейере вместе.

В производстве грузовиков разных поколений достигнута «значительная» унификация, но новый модельный ряд имеет специфику, связанную с использованием узлов Daimler, рассказывает первый заместитель гендиректора «Камаза» Юрий Герасимов: «Чтобы не создавать потерь, не тормозить отлаженный ход конвейера, мы пошли на специализацию ГСК-2 (вторая линия главного сборочного конвейера. – «Ведомости»)». Слова топ-менеджера приводит корпоративное издание. Сейчас на «Камазе» выпускается по 210 машин обоих поколений в сутки. Специализация линий конвейера повысит производительность на 5–10% – за счет оптимизации логистики и технологических процессов, говорит представитель «Камаза».