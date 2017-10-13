Чистая прибыль «Камаза» по РСБУ за девять месяцев выросла почти в 11 раз

За девять месяцев 2017 г. автомобильная корпорация «Камаз» получила 2,98 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, это почти в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка при этом выросла на 33,1% до 94,52 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась в 2,6 раза до 12,64 млрд руб., прибыль от продаж составила 5,64 млрд руб. против убытка в 1,72 млрд руб. годом ранее.

«Камаз» занимает 16-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и 8-е место в мире по объему выпуска дизельных двигателей. В состав технологической цепочки группы входят 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.

Крупнейшим акционером «Камаза» является ГК «Ростех» (контролирует 49,9%). Среди прочих акционеров — зарегистрированная на Кипре Avtoinvest limited (20,81%) и кипрская Decodelement Services Limited (2,73%). Также среди акционеров немецкий автоконцерн Daimler (15%), американская KAMAZ International Management (4,25%) и ООО «Финансово-лизинговая компания "Камаз"».