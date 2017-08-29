Коммерческие автомобили
Статья опубликована в № 4395 от 29.08.2017 под заголовком: «Камаз» притянул прибыль

Высокий спрос на тягачи помог «Камазу» получить прибыль

В первом полугодии компания получила 1 млрд рублей прибыли против убытка годом ранее

«Камаз» получил в первом полугодии 2017 г. 990 млн руб. чистой прибыли против убытка в 1,9 млрд руб. годом ранее, следует из отчета компании по МСФО. Выручка выросла в 1,3 раза до 62,3 млрд руб.

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