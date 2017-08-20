Автомобильная промышленность

Акции «Камаза» вернулись с Кипра

Владельцы второго по величине владельца «Камаза» – компании «Автоинвест» могут потерять часть дивидендов после перерегистрации компании в России

Акции «Камаза», принадлежавшие кипрской Avtoinvest Limited (23,54%), получило российское ООО «Автоинвест», сообщил «Камаз» 18 августа. По данным «СПАРК-Интерфакса», 50%-ная доля в ООО «Автоинвест» у «Пирсон холдинг лимитед» из Белиза (контролируется президентом «Ви холдинга» Виталием Мащицким, рассказывали источники «Ведомостей»), 30% – у гендиректора «Камаза» Сергея Когогина, остальные 20% – у компании «Ноэлия холдингс» с Британских Виргинских островов (контролируется президентом инвестбутика «Варданян, Бройтман и партнеры» Рубеном Варданяном, по данным источников). То есть Мащицкий контролирует 11,77% «Камаза», Варданян – 4,7%, Когогин – чуть более 7%.

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