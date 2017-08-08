Коммерческие автомобили
Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: Иномарки встали под загрузку

Грузовики-иномарки снова пользуются спросом

Их доля в продажах вновь стала расти после четырех лет падения

Доля новых иномарок на российском рынке грузовиков (включая грузовые версии LCV) по итогам первого полугодия 2017 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,1 п. п. до 35,7%, следует из отчета консалтинговой компании «АСМ-холдинг». Всего продажи выросли на 26,5% до 78 026 автомобилей, в том числе иномарок российской сборки и ввезенных из-за рубежа – в 1,8 раза каждых до 9504 и 18 342 шт. соответственно.

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