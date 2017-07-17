Статья опубликована в № 4364 от 17.07.2017 под заголовком: «Камаз» спешит за границу
«Камаз» планирует за пять лет утроить экспорт
Компания рассчитывает на новый модельный ряд и расширение списка зарубежных рынков
- Владимир Штанов
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Основные конкуренты «Камаза» – китайские производители, рассказал гендиректор внешнеторговой компании автоконцерна Рафаил Гафеев
Евгений Разумный / Ведомости
«Камаз» за пять лет планирует утроить экспорт, половина поставок придется на грузовики нового модельного ряда (с кабиной и узлами Mercedes-Benz. – «Ведомости»), сообщил гендиректор внешнеторговой компании автоконцерна Рафаил Гафеев. Его слова передало корпоративное издание завода. В 2016 г. за рубеж было поставлено 6220 «Камазов» (рост на 10% по сравнению с 2015 г., доля экспорта в продажах – 18%) и примерно столько же планируется поставить в 2017 г. Получается, экспорт может вырасти примерно до 18 000–19 000 машин. Так много «Камаз» в последние 10 лет не поставлял (см. график на www.vedomosti.ru).
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