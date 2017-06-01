С 1 июня водители грузовиков с иностранными правами не смогут работать в России

С 1 июня вступил в силу закон, запрещающий работать на территории России профессиональным водителям, имеющим лишь иностранные права. Согласно закону контроль за выполнением запрета лежит на работодателях. Для них вводится административная ответственность и штраф в 50 000 руб.

Запрет должен был вступить в силу еще в 2014 г., однако сроки несколько раз переносились. Это происходило, например, потому, что не были готовы органы исполнительной власти, так как, чтобы сдать экзамен водителям грузовиков, нужны спецплощадки и специальный транспорт. Также перенос был приурочен к воссоединению Крыма с Россией.

В ГИБДД отметили, что не планируют проводить спецрейды в связи с вступлением в силу запрета. Водители, не сдавшие экзамены в России, будут выявляться в рамках обычной профилактической работы.