Инвесторы вложили в стартап-«автоконсьерж» Alfred $1 млн

Деньги требуются для масштабирования бизнеса Alfred и выхода в прибыль, пока компания планово убыточна, говорит основатель сервиса Максим Снигирев Alfred

Консьерж-сервис Alfred, занимающийся ремонтом и обслуживанием автомобилей, привлек $1 млн у инвесторов, рассказал «Ведомостям» основатель сервиса Максим Снигирев.

Это второй раунд инвестиций для стартапа. В июне 2017 г. компания привлекла $500 000. Тогда в компанию вложились фонды RB Capital, NP Capital, а также несколько венчурных инвесторов, среди которых менеджер «Яндекса» Дмитрий Степанов. Во втором раунде к ним прибавились еще два инвестора — Александр Глебов и Михаил Авербах, а NP Capital и Степанов увеличили доли, следует из данных ЕГРЮЛ. Это подтвердил Снигирев. В каких долях они инвестировали, он не раскрыл.

Степанов подтвердил «Ведомостям», что сейчас он увеличил долю в компании. Согласно ЕГРЮЛ, его доля составляет 1,8%.

Деньги требуются для масштабирования бизнеса Alfred и выхода в прибыль, пока компания планово убыточна, говорит Снигирев. «В этом году наша главная задача – увеличение узнаваемости бренда и увеличение покрытия бизнеса», – добавил он. Кроме того, в 2018 г. Alfred планирует начать работать в Риге.

Alfred работает в Москве с весны 2017 г. и называется себя автомобильным консьерж-сервисом: за фиксированную сумму водитель приезжает за автомобилем и возвращает его после ремонта. Также сервис предоставляет консультации и подбор запчастей. С Alfred сотрудничают несколько десятков автосервисов.

Новые инвестиции Alfred получил за счет увеличения уставного капитала, говорит его представитель. Во сколько при этом была оценена вся компания, он не раскрыл. По словам человека, близкого к акционерам Alfred, бизнес мог быть оценен примерно в $5 млн.

По данным аналитического агентства «Автостат», в 2017 г. рынок автосервиса составил 543,9 млрд руб. Снигирев считает, что до конца 2018 г. доля онлайн-заказов на этом рынке достигнет 10%, тогда как в прошлом году была крайне незначительна. Сейчас у Alfred около нескольких десятков заказов в день, план к 2020 г. – 1000 ежедневно, говорит основатель сервиса.

В России есть несколько онлайн-проектов в сфере автосервиса. Среди них - Uremont и CarFix. Последний – проект предпринимателя Оскара Хартмана. В октябре 2016 г. Mail.ru Group и фонды Simile Venture Partners, Kima Ventures вложили в CarFix $5 млн. Деньги требовались также на масштабирование бизнеса в Москве, Санкт-Петербурге и «еще одном зарубежном городе». Компания не ответила на запрос «Ведомостей».