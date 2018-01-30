Renault-Nissan-Mitsubishi стал мировым лидером по продажам автомобилей

Альянс в 2017 году продал на 6,5% легковых машин больше, чем годом ранее

В России в 2017 г. было продано 578 000 машин альянса - на 36% больше по сравнению с показателем 2016 г. Максим Стулов / Ведомости

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в 2017 г. увеличил продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 6,5% до 10,6 млн штук. Об этом говорится в сообщении альянса.

Компания отмечает растущий в 200 странах спрос на кроссоверы, легкие коммерческие автомобили и электромобили под брендами Renault, Nissan, Mitsubishi Motors, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine, Lada, Infiniti, Venucia и Datsun. Продажи Renault выросли по итогам прошлого года на 8,5% и составили 3,761 млн штук. Рост продаж Nissan Motor оценивается в 4,6% до 5,816 млн штук. Продажи автомобилей производства Mitsubishi увеличились на 10% и составили 1,03 млн штук.

В России в 2017 г. было продано 578 000 машин альянса - на 36% больше по сравнению с показателем 2016 г. По числу проданных машин Renault-Nissan-Mitsubishi Россия оказалась на пятом месте. На первом месте - Китай, далее США, тройку лидеров замыкает Франция, на четвертом месте - Япония.

Как менялись лидеры продаж В 2016 г. Renault-Nissan-Mitsubishi не дотянул до показателей топ-3 крупнейших автопроизводителей – Volkswagen (10,31 млн), Toyota Motor (10,18 млн) и General Motors (10,01 млн). До 2008 г. на протяжении более 70 лет на мировом рынке лидировала GM. Затем пальма первенства перешла к Toyota. Компания удерживала лидерство до 2016 г. Исключением был 2011 г. Тогда GM вернула себе первое место из-за проблем Toyota с выпуском автомобилей после землетрясения и цунами в Японии. В 2016 г. Volkswagen, несмотря на дизельгейт, обогнал Toyota и оказался крупнейшим мировым производителем легковых автомобилей.

«Реализовав более 10,6 млн легковых и легких коммерческих автомобилей в 2017 г., альянс Renault-Nissan-Mitsubishi стал лидером по продажам в мире», - приводятся в сообщении слова председателя и главного исполнительного директора Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. По его мнению, подобный рост свидетельствует о разнообразии модельного ряда и о привлекательности автомобильных технологий для клиентов.

В сентябре Renault-Nissan-Mitsubishi обнародовал шестилетний план развития Alliance 2022. Согласно этой стратегии, компания должна выпустить 12 новых моделей электромобилей и 40 моделей с технологией автономного привода. Синергия от сотрудничества должна удвоиться до 10 млрд евро в год (с 5 млрд евро в 2016 г.), сообщал альянс.

К концу 2022 г. Renault-Nissan-Mitsubishi планирует выпускать в год 9 млн автомобилей, сконструированных на общих платформах, вместо 2 млн сейчас. При сборке этих автомобилей будут использоваться 22 двигателя из 31 выпускаемых альянсом. Для сравнения: в 2016 г. использовались 14 двигателей из 38.