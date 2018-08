Lamborghini Urus: ложная скромность

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

Lamborghini Urus продемонстрировал отличную управляемость на треке Moscow City Racing Lamborghini

Городскому тест-драйву предшествовал трековый. Lamborghini получила российскую омологацию для Urus вскоре после Европы и первую ездовую презентацию для российских журналистов устроила не где-нибудь в Италии, а на гоночном треке Moscow City Racing.

В старые добрые времена, когда автогонщики носили кожаные краги и очки-консервы и эта профессия была очень романтичной и очень мужественной, спортсмены прибывали к месту соревнований прямо на спорткарах. Выезжали на них из дома и проделывали долгий путь на трек или к старту ралли, а по окончании гонки на этих же машинах (если они оставались целыми) возвращались домой.

Сто лет спустя подобный опыт попробовал повторить я. Хотя «повторить» – это большая натяжка: век назад энтузиасты гонялись на машинах, которые в сегодняшнем понимании не поворачивали и не тормозили. Я же приехал на Moscow City Racing на 188-сильной Hyundai Sonata с автоматической коробкой передач. Но – проделав (с ночевкой) 1000-километровый путь из Москвы до Нижнего Новгорода (на матч чемпионата мира по футболу) и обратно.

Торопился я не зря: Lamborghini Urus на гоночной трассе приятно удивил! У меня уже был опыт управления экстремально мощными кроссоверами на автодромах, и на Moscow City Racing в том числе, но Urus превзошел их всех. Я ожидал, что на треке Urus, как и подобает кроссоверу, окажется валким и неповоротливым по сравнению с настоящими спорткарами. Но инженеры Lamborghini проделали очень серьезную работу. Понятно, что Urus – это не гоночный Huracan из кольцевой серии Lamborghini Super Trofeo, который в день презентации работал на Moscow City Racing в режиме «гоночного такси». Тем не менее поведение кроссовера на гоночной трассе оказалось неожиданно похвальным и невероятно стабильным. Я не был на Moscow City Racing несколько лет – естественно, ошибался, входя в повороты на неверной скорости и по неправильной траектории. Пару раз мне казалось, что сейчас меня точно вынесет и я собью конусы, которыми была выложена оптимальная траектория. Но нет – система стабилизации Lamborghini и «полусликовые» шины Pirelli P Zero Corsa удерживали кроссовер на трассе. (Всего компания Pirelli – многолетний партнер Lamborghini – сделала для Urus три типа шин: «гражданские» P Zero, гоночные P Zero Trofeo R и промежуточные P Zero Corsa.)

Впрочем, выезжать на гоночный трек (равно как и на бездорожье) будут лишь единицы из самых отчаянных владельцев Lamborghini Urus. Потому некоторое время спустя я взял спортивный кроссовер для проверки на улицах Москвы. Особенно интересно было посмотреть, как на кроссовер за 21 млн руб. будут реагировать окружающие. Именно по этому поводу у меня были опасения – которые, забегая вперед, подтвердились.