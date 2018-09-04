Как BMW, Daimler и Volkswagen собираются конкурировать с Илоном Маском

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Годы доказали, что будущее за электромобилями Mercedes-Benz

Когда Tesla начала выпуск электромобиля Model S в 2012 г., в компании работало меньше 3000 человек. Поэтому ее гендиректор Илон Маск мог позволить себе роскошь создать бренд, сосредоточенный исключительно на электромобилях, – даже если этот выбор мог привести к краху.

Последующие годы доказали, что будущее за электромобилями. А в автомобильной отрасли Германии работает около 800 000 человек, и, по оценкам немецкого Института экономических исследований (IFO), до 600 000 из этих рабочих мест могут исчезнуть, если потребители откажутся от машин с двигателями внутреннего сгорания. Поэтому крупные немецкие автопроизводители не могут позволить себе ошибку, выбирая, как им перестраивать производство под выпуск электромобилей.