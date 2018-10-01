Почему гендиректором Daimler впервые станет не инженер

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Ола Каллениус, член совета директоров Daimler Uwe Anspach / dpa / AFP

Каллениус не в первый раз пробует силы в новой для себя деятельности. То он руководит заводом, то выстраивает продажи всего автохолдинга, то отвечает за инновации... В концерне он известен тем, что разбирается в новомодных цифровых услугах, превращает дилерские центры в кафе и без ума от «Формулы-1».

Суперкар на льду

Каллениус родился 11 июня 1969 г. в Вестервике (Швеция), в паре сотен километров к югу от Стокгольма. Окончив школу, он пять лет, с 1988 по 1993 г., посвятил своему бизнес-образованию. Сначала был студентом в Стокгольмской школе экономики, потом в швейцарском Университете Санкт-Галлена.

Daimler AG Автоконцерн



Акционеры (данные компании на 30 июня 2018 г.) – глава китайской Geely Ли Шуфу (9,7%), правительство Кувейта (6,8%), Renault-Nissan (3,1%), остальное – в свободном обращении.

Капитализация – 58,7 млрд евро.

Финансовые показатели (1-е полугодие 2018 г.):

выручка – 80,5 млрд евро,

чистая прибыль – 4,2 млрд евро.

Продажи (1-е полугодие 2018 г., данные компании): 1,6 млн автомобилей, в том числе 1,2 млн легковых (в России – 22 293, по данным AEB).

Ведет свою историю с 1886 г., когда Готтлиб Даймлер изобрел первый автомобиль на бензиновом двигателе. Образована в 1926 г. в результате слияния Daimler Motoren Gesellschaft Готтлиба Даймлера и Rheinische Gasmotoren Fabrik Карла Бенца. Выпускает автомобили и автобусы Mercedes-Benz, а также легковые автомобили Smart и Maybach, грузовики Freightliner, Fuso, Western Star, Thomas Built Buses, BharatBenz, автобусы Setra и BharatBenz.

Водительские права он получил не с первого раза: завалил практический экзамен. Скрыл этот факт ото всех и через пару недель пересдал. Водить с детства мечтал Mercedes, но и этого он добился не с первой попытки. Первой его машиной был подержанный VW Golf первого поколения. Но в 1993 г. Каллениус попал на стажировку в Daimler в Германию, где и работает всю жизнь, не считая 2003–2005 годов, проведенных в McLaren Automotive. Но у немцев было тогда 40% в этой компании (сейчас 4,9%).

На вопрос журналиста журнала Motor Sport, за рулем какой машины он хотел бы посидеть, Каллениус ответил: «Моя привилегия – брать для повседневного вождения многие машины, выпускаемые AMG, и прототипы, так что мои аппетиты полностью удовлетворены». Было это в 2011 г., Каллениус разъезжал на Mercedes-Benz SLS AMG, «чтобы насладиться рычанием мотора суперкара», и откровенничал, что лучшим моментом в его водительской жизни было, когда он «впервые оказался на зимнем тесте SLR на льду замерзших озер в северной Швеции».

Рычание мотора Каллениусу приходилось слушать волей-неволей: кто-то из троих его сыновей стащил из машины iPod и оставил отца без музыки.

Странствия

История скитаний Каллениуса по миру отнюдь не ограничилась переездом из родной Швеции на учебу в Швейцарию и потом на работу в Daimler в Германию. В 1995 г. его послали на завод в Таскалусе (Алабама, США) менеджером по корпоративному контроллингу. Там он влюбился в американский футбол и местную команду «Кримсон Тайд», пишет FT. В 2000 г. его вернули в Штутгарт старшим менеджером. В числе прочего он отвечал за уровень выбросов вредных веществ машинами завода. Затем перебросили директором в подразделение по материально-техническому обеспечению.

Через три года Каллениус снова упаковал чемоданы и отправился в город Уокинг (Суррей, Великобритания) исполнительным директором по операционной деятельности McLaren Automotive. Эта компания до сих пор закупает для своих машин движки Mercedes-Benz. Логичным шагом стал следующий переезд на 80 миль на север, в Бриксворт (Нортгемптон, Великобритания), где в 2005 г. Каллениус стал управляющим директором компании Mercedes-Benz High Performance Engines. С тех пор название этой компании поменялось на Mercedes AMG High Performance Powertrains, но занимается она по-прежнему разработкой двигателей для «Формулы-1». Как-то Каллениус назвал одним из крупнейших достижений, что они в «кратчайшие сроки» разработали двигатель V8 для «Формулы-1» и выиграли титул в 2008 г., пишет Motor Sport. (В 2008 г. Люис Хэмильтон из команды McLaren стал чемпионом мира, выступая на машине, оснащенной двигателем Mercedes-Benz.)