«АвтоВАЗ» начал продавать систему дистанционного управления автомобилями

Система дистанционного управления и мониторинга Lada Connect появилась в списке аксессуаров для автомобилей Lada Андрей Гордеев / Ведомости

Система дистанционного управления и мониторинга Lada Connect появилась в списке аксессуаров для автомобилей Lada, в том числе для моделей Vesta, Granta, Xray и др., следует из информации на сайте «АвтоВАЗа». Рекомендованная розничная цена — почти 30 000 руб., включая абонентскую плату за три года.

Рекомендованная стоимость установки — 6000 руб., но может варьироваться в зависимости от дилера, пояснил «Ведомостям» представитель «АвтоВАЗа». Через три года абонентская плата будет составлять 4000 руб. в год, добавляет он.

Систему Lada Connect разработала компания «Лаборатория умного вождения», которая контролируется Екатериной Игнатовой, супругой гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова. С помощью мобильного приложения в режиме реального времени можно узнать местоположение автомобиля на карте, уровень топлива и заряда аккумуляторной батареи, удаленно завести машину, открыть или закрыть двери и управлять внешним освещением, перечисляет исполнительный директор «Лаборатории умного вождения» Михаил Анохин (его слова передал представитель). Возможности платформы также позволяют оценивать манеру вождения автовладельца, например, соблюдение скоростного режима, резкие торможения и ускорения, поэтому за использование Lada Connect страховые компании готовы давать скидки на КАСКО, добавляет он.

Концепт Lada Connect был представлен еще в августе 2016 г. на Московском автосалоне. Ожидалось, что система появится в 2018 г. в некоторых комплектациях серийно выпускаемых автомобилей, например в новом поколении Granta, рассказывали источники «Ведомостей». По итогам 10 месяцев 2018 г. Granta — второе по популярности семейство автомобилей Lada и третье на российском авторынке. Презентация нового семейства (увеличилось число кузовов, изменился внешний вид) прошла в августе 2018 г. на Московском автосалоне, продажи начались в сентябре, но без системы Lada Connect. Автоконцерн продолжает работу над этой телематической платформой и решение относительно ее использования в Granta и других моделях Lada будет принято после вывода на рынок отдельного продукта, говорил в конце августа президент «АвтоВАЗа» Ив Карактзанис. Когда система будет устанавливаться в заводских условиях и в каких моделях — представитель «АвтоВАЗа» в пятницу, 5 октября, не пояснил.

Как выглядит новая Lada Granta