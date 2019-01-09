Новый президент GM: «Хочу привить GM дух победы, а не выживания»

Для ветерана компании Марка Реуса повышение – не только профессиональный, но и личный вызов: его отца уволили с должности президента GM 36 лет назад

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Марк Реус, новый президент GM BILL PUGLIANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Будущее автопрома за самоуправляющимися автомобилями. Так General Motors объяснила в ноябре 2018 г., почему ее президент Дэн Амман переходит в дочерний стартап Cruise и переезжает из Детройта в штаб-квартиру Cruise в Сан-Франциско. Стартап, в котором занято более 1000 человек, уже оценивается в $14,6 млрд.

У Марка Реуса, который стал президентом автопроизводителя с 1 января (в GM это вторая по статусу должность после гендиректора), будет меньше влияния, чем у Аммана: в прошлом году у президента отобрали ряд полномочий. Ответственность за глобальный бизнес компании и работу подразделения GM Financial передали гендиректору Мэри Барре. Ответственность за экономическое развитие компании – финансовому директору Дивье Сурьядеваре. Так что Реусу останутся в основном вопросы разработки и производства. Впрочем, если Амман был финансистом, то Реус по образованию инженер.

Марк Реус родился 54 года назад в Детройте, его отец Ллойд Реус делал успешную карьеру в GM. Часто он брал сына на автомобильные мероприятия в разных уголках страны и так привил ему любовь к машинам и автогонкам. И проблем с выбором специальности и места работы у Марка Реуса не было: он начал работать в GM, еще будучи студентом инженерного факультета Университета Вандербильта.

General Motors Company Автомобильный концерн



Акционеры (данные компании на 1 апреля 2018 г., Refinitiv): UAW Retiree Medical Benefits Trust (7,1%), в свободном обращении 92,7%, крупнейшие институциональные инвесторы – Vanguard Group (6,9%), Capital World Investors (5,95%).

Капитализация – $49,1 млрд.

Финансовые показатели

(девять месяцев 2018 г.):

выручка – $108,7 млрд,

чистая прибыль – $5,9 млрд.

Продажи автомобилей

(девять месяцев 2018 г.) – 6,1 млн шт. (8,7% мирового авторынка).

Производит автомобили под брендами Chevrolet, Cadillac, Buick, GMC, Holden и др.

«Я крайне горд, что вся моя карьера прошла в GM», – говорил Марк Реус CNBC. Хотя в 1992 г. все могло резко измениться. К тому времени Ллойд Реус дослужился до поста президента компании, Марк Реус работал инженером на мичиганском заводе GM. Однажды он, выезжая из дома на работу, положил в машину смокинг: вечером предстоял торжественный прием в честь 35-летия карьеры отца в GM. Но днем позвонила мать и сообщила, что отца уволили. Поводом стали финансовые неудачи GM с 1990 по 1992 г.: GM потеряла $30,3 млрд, и совет директоров компании принес президента в жертву инвесторам-активистам. Позже Марк Реус признавался Automotive News, что оказался на распутье «и не знал, что делать», но в конце концов все-таки решил продолжить карьеру в GM.