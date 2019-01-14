Чиновники хотят заменять субсидии промышленности льготными займами

До 2024 года государство может выдать компаниям взаймы 258 млрд рублей

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Больше всего займов планируется выделять предприятиям машиностроения – 40% от всех средств Евгений Разумный / Ведомости

Государство будет предоставлять промышленным компаниям льготные займы вместо субсидий. Это следует из последней версии подготовленного Минпромторгом проекта постановления правительства, которое определяет правила получения господдержки. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердили два источника, участвующих в обсуждении документа.

Речь идет о реализации так называемых корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) – долгосрочных программ развития компаний, предусматривающих в том числе рост экспорта продукции.