Чиновники хотят заменять субсидии промышленности льготными займами
До 2024 года государство может выдать компаниям взаймы 258 млрд рублей
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Больше всего займов планируется выделять предприятиям машиностроения – 40% от всех средств
Евгений Разумный / Ведомости
Государство будет предоставлять промышленным компаниям льготные займы вместо субсидий. Это следует из последней версии подготовленного Минпромторгом проекта постановления правительства, которое определяет правила получения господдержки. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердили два источника, участвующих в обсуждении документа.
Речь идет о реализации так называемых корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) – долгосрочных программ развития компаний, предусматривающих в том числе рост экспорта продукции.
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