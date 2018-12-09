Авто / Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4713 от 10.12.2018 под заголовком: Козак успокоил автоконцерны

Козак объяснил новые условия господдержки автопрома

Новый механизм субсидирования не заменит все действующие программы
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Компенсировать утилизационный сбор на автомобили будут только держателям специальных инвестиционных контрактов, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак на встрече с автопроизводителями 7 декабря. Об этом рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с участниками совещания. Сейчас сбор платят импортеры и производители, а компенсацию за него получают те, кто имеет соглашения о промышленной сборке. Это все крупнейшие автопроизводители. Они получили льготы в обмен на обязательства по увеличению мощностей и локализации.

В октябре 2018 г. Козак поручил разработать законопроект, чтобы обеспечить доступ к промышленным субсидиям всем автопроизводителям в России «на равных условиях». Автоконцерны, имеющие в России автозаводы, опасались, что это будет стимулировать появление обычных сборочных площадок.

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