Козак объяснил новые условия господдержки автопрома

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Инвестконтракты должны заменить режим промышленной сборки после его завершения к 2020 г. Ерашова Юлия / Ведомости

Компенсировать утилизационный сбор на автомобили будут только держателям специальных инвестиционных контрактов, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак на встрече с автопроизводителями 7 декабря. Об этом рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с участниками совещания. Сейчас сбор платят импортеры и производители, а компенсацию за него получают те, кто имеет соглашения о промышленной сборке. Это все крупнейшие автопроизводители. Они получили льготы в обмен на обязательства по увеличению мощностей и локализации.

В октябре 2018 г. Козак поручил разработать законопроект, чтобы обеспечить доступ к промышленным субсидиям всем автопроизводителям в России «на равных условиях». Автоконцерны, имеющие в России автозаводы, опасались, что это будет стимулировать появление обычных сборочных площадок.