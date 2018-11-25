Тема дня: Конфликт России и Украины в Черном море
Конфликт между Россией и Украиной в Черном море. Что случилось
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Авто / Автомобильная промышленность

Козак поручил подписать инвестконтракты с ГАЗом, «Автотором», BMW и Hyundai

Вице-премьер также предлагает обеспечить равный доступ автопроизводителей к субсидиям
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Вице-премьер Дмитрий Козак поручил заключить на «старых» условиях специальные инвестконтракты с четырьмя компаниями — ГАЗом, «Автотором», российскими «дочками» немецкой BMW и корейской Hyundai. Это следует из копии протокола совещания у Козака 22 ноября, с которой ознакомились «Ведомости». Ее достоверность подтвердил представитель Козака. Когда именно планируется подписать контракты он не уточнил, но заметил, что тех, кто успеет это сделать в 2018 г., не коснется общее повышение ставки НДС с января 2019 г. с 18% до 20%.

Специнвестконтракты дают доступ к налоговым льготам и гарантируют не ухудшение условий бизнеса в обмен на инвестиции. О том, что они могут быть заключены с автоконцернами до разработки новых условий для инвесторов (еще не утверждены), ранее рассказывали источники «Ведомостей».

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