Статья опубликована в № 4690 от 07.11.2018 под заголовком: Автопроизводители получат право собирать по старинке

Россия может сделать исключение для Hyundai, BMW и ГАЗа

Компаниям могут быть предложены старые условия инвестконтрактов
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В середине лета по поручению зампреда правительства Дмитрия Козака был введен временный запрет на заключение специальных инвестиционных контрактов (льготы в обмен на инвестиции) – готовились законопроекты, корректирующие условия таких контрактов. Новые правила еще не утверждены, но для автопрома может быть сделано исключение. Заявки от Hyundai, BMW и группы ГАЗ предполагается рассмотреть в 20-х числах ноября на межведомственной комиссии, рассказали три человека, знакомых с планами чиновников. Но общий запрет продолжает действовать, предупреждает федеральный чиновник.

Козак, знает его представитель, дал поручение министерствам представить предложения о таких контрактах. Принципиальные решения будут приняты после того, как появится решение о поддержке автопрома, продолжает он, ее планируется обсудить на отраслевом совещании до комиссии.

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