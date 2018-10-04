Рост продаж новых автомобилей замедлился

Но до конца года клиенты продолжат скупать машины в преддверии повышения НДС

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Самый популярной моделью в сентябре стала новая Lada Granta, по данным АЕБ. На втором месте предыдущий лидер – Lada Vesta Андрей Гордеев / Ведомости

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в сентябре выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 6,2% до 157 371 шт. – это самый небольшой рост с начала года. По отношению к августу 2018 г. продажи выросли на 7%. Всего за январь - сентябрь 2018 г. автодилеры продали 1,3 млн автомобилей, что на 14,9% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

В сентябре рынок продолжил расти, несмотря на высокую базу прошлого года, комментирует показатели председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йорг Шрайбер. Несмотря на замедлившийся рост рынка, ассоциация скорректировала прогноз в большую сторону. По ее мнению, в 2018 г. рынок новых автомобилей вырастет на 13% до 1,8 млн машин. Ранее ассоциация прогнозировала рост на 11%. Причина тому – ожидаемый рост НДС с нынешних 18% до 20% с января 2019 г., отмечает Шрайбер.