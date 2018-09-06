В России с начала года продано больше миллиона новых машин

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Продажи новых легковых автомобилей в августе выросли на 11% Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в августе выросли на 11% в сравнении с августом прошлого года и составили 147 388 штук, отчиталась Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Это на 3% больше, чем продано в июле 2018 г. За 8 месяцев 2018 г. продажи выросли на 16% в сравнении с 2017 г. и достигли 1 140 061 машины, приводит данные АЕБ.

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что хорошие результаты августа – результат спонтанных покупок, вызванных недавним ослаблением рубля. Рост продолжится и в ближайшие месяцы, уверен Шрайбер: планируемое с января 2019 г. повышение НДС обеспечит высокий спрос до конца года.

В десятке самых популярных автомобилей продажи в годовом выражении выросли практически у всех производителей, сообщает АЕБ: Lada (+9%), KIA (+25%), Hyundai (+4%), Renault (+3%), Toyota (+23%), Volkswagen (+20%), Nissan (+21%), Škoda (+34%). Продажи ГАЗа не изменились, а Ford – снизились на 4%.