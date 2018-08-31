Автопроизводители решились поднять цены с сентября

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Из-за курсов валют цены повысятся на 1% и на весь модельный ряд Mazda Екатерина Кузьмина / Ведомости

«Ведомости» выяснили, что с сентября более пяти автоконцернов повышают цены на новые автомобили. В среднем рост незначительный: от 1% до 5%.

Автоконцерны не стали резко повышать цены по двум причинам, рассуждает аналитик ВТБ Капитала Владимир Беспалов. Во-первых, многие компании локализовали производство на 40-50%, что позволяет им отчасти не подстраиваться под курсы валют. Во-вторых, если резко повысить цены, то спрос резко упадет, продолжает эксперт: небольшое повышение цен же позволит увидеть, как изменится ситуация на рынке. Производители автомобилей пересматривали цены в течение всего года, напоминает директор по развитию «Рольфа» Владимир Мирошников: в начале года - из-за увеличения утилизационного сбора и акцизов, затем из-за повышения НДС.