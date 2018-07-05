В России замедлился рост продаж новых автомобилей

По мнению Шрайбера, темпы роста сократились из-за активных продаж в предыдущие месяцы Максим Стулов / Ведомости

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за январь – июнь 2018 г. выросли на 18,2% до 849 221 шт. Об этом говорится в статистике, опубликованной Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ).

За июнь было продано 156 351 машина. Это на 10,8% больше, чем год назад, и лишь на 6% больше, чем в мае 2018 г.

Темп восстановления рынка в июне чуть замедлился, констатировал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. По его мнению, июньские продажи показали «очень приличный результат, особенно в свете проходящего в России чемпионата мира по футболу».

Причина замедления роста в июне, по мнению Шрайбера, – активные продажи в предыдущие месяцы: «Складские запасы существенно снизились во всей индустрии».

По данным АЕБ, за первое полугодие продажи всех автомобилей из топ-10 продолжали рост: Lada (+21%), Kia (+31%), Hyundai (+23%), Renault (+16%), Volkswagen (+22%), Toyota (+7%), Skoda (+27%), Nissan (+5%), ГАЗ (+8%), Ford (+17%). В июне продажи также росли у всех 10 самых популярных марок, кроме Ford (-6%).

Самым продаваемым автомобилем июня стала Lada Vesta, на втором месте – Lada Granta. Прежний лидер – Kia Rio – сместился на третье место. Но по итогам полугодия Kia Rio все равно остается на первом месте по популярности, следует из данных АЕБ.

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