Самые дорогие опции и аксессуары для автомобилей

Rolls-Royce

Самый новый и один из самых дорогих вариантов персонализации автомобилей предлагает Rolls-Royce. С прошлого года покупателям Phantom VIII доступна опция под названием The Gallery: застекленное торпедо лимузина выступает в роли витрины, в которой может быть выставлен практически любой объект искусства, подходящий по размерам

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