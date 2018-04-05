Самые дорогие опции и аксессуары для автомобилей
В люксовых авто одна опция может стоить как машина бизнес-класса
Самый новый и один из самых дорогих вариантов персонализации автомобилей предлагает Rolls-Royce. С прошлого года покупателям Phantom VIII доступна опция под названием The Gallery: застекленное торпедо лимузина выступает в роли витрины, в которой может быть выставлен практически любой объект искусства, подходящий по размерам
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Разброс цен на The Gallery в компании Rolls-Royce Motor Cars Moscow назвать отказались, сказав лишь, что цена арт-объектов сопоставима с ценой автомобиля бизнес-класса. Одна из самых дорогих «Галерей» — Metropolitan Skyline
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Панели The Gallery изготавливают семь ателье, работающих в разных техниках: скульптура из металла, живопись, кожа, ткани, фарфор, инкрустация драгоценными камнями и перьями. На фото: галерея Cascade Steel, выполненная из рутения — редкого металла из платиновой группы
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Самой же популярной (и одной из самых дорогих) опций у покупателей Rolls-Royce остается «звездное небо» стоимостью от 1 млн до 3,5 млн руб.
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«Звездное небо» - отделка крыши салона изнутри светодиодами, вплетенными вручную
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Самая дорогая опция для клиентов Bentley – механические часы с турбийоном Bentley Bentayga Mulliner Tourbillon
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Часы, изготовленные для Bentley мастерами Breitling, обойдутся российским покупателям в 12,178 млн руб.
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Исполнением индивидуальных заказов клиентов Bentley занимается собственное ателье Bentley Mulliner. Также Mulliner регулярно выпускает специальные серии Bentley — автомобили, укомплектованные тематическими аксессуарами. Одно из последних предложений в этой серии — набор для пикника стоимостью 1,5 млн руб.
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Еще один пример тематического аксессуара Bentley Mulliner — автомобиль с аксессуарами для рыбной ловли. Его стоимость BBC оценивает в 80 тыс. фунтов
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В Aston Martin самая популярная опция – комплект карбоновых элементов для DB11 стоимостью 700 000 руб. Для изготовления этих элементов используется редкое «рубленое» углеволокно. Полный карбоновый обвес на Aston Martin (на фото) будет стоить уже 2 млн руб.
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Самыми же доступными в списке дополнительных аксессуаров можно назвать фирменные кожаные аксессуары. Например, сумка Mercedes Maybach с тисненым логотипом в виде двух букв «M» обойдется в 304 779 руб.
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