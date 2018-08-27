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«АвтоВАЗ» объявил цены на новую Lada Granta

В базовой комплектации автомобиль будет стоить почти 420 000 рублей
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«АвтоВАЗ» объявил расценки на автомобили нового семейства Granta. Цены на автомобили будут начинаться с 419 900 руб., столько будет стоить седан в базовой комплектации. Сейчас «старый» седан Granta стоит от 409 900 руб.

Всего в новом семействе будет четыре типа кузова, в том числе лифтбэк (он, как и седан, достался новому семейству от предыдущей Granta), а также универсал и хетчбэк (достались от соплатформенного семейства Kalina, выпуск машин под этим именем прекращен). Будет в семействе и cross-версия – как у универсала Kalina.

Версия в кузове лифтбэк будет стоить от 436 900 руб. (сейчас – 434 900 руб.). А вот в случае с кузовами «от Kalina» произойдет снижение базовых цен. Хетчбэк Granta будет стоить от 436 900 руб. (сейчас – от 460 600 руб.), универсал – от 446 900 руб. (сейчас – 475 200 руб.). Какими будут цены моделей Granta в максимальной комплектации, не известно.

Официальная презентация нового семейства Granta состоится на Московском автосалоне в конце августа, продажи – с сентября.

Главное отличие новинки – дизайн передней части капота в Х-стиле, как у Lada Vesta. Боковых выштамповок в том же стиле не будет. Моторы и коробки передач будут такими же, как у предшественников: 1,6-литровые двигатели мощностью 87, 98 и 106 л. с. и три вида коробок передач (механическая, роботизированная или автоматическая), рассказывали источники «Ведомостям».

Granta – вторая по популярности модель «АвтоВАЗа» после Vesta. По итогам семи месяцев 2018 г. общие продажи Lada в России выросли на 19,5% до 199 273 машин, гласят данные АЕБ. На Granta пришлось 27% от общих продаж марки.

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