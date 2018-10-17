Крупнейшие автозаводы просят власти не помогать созданию новых сборочных производств
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Несколько автопроизводителей направили в Минпромторг письмо с предложениями о новом инвестиционном режиме в автопроме. Его сейчас разрабатывают Минпромторг и Минэкономразвития взамен истекающих соглашений о промсборке. Письмо замминистра промышленности и торговли Александру Морозову подписали представители «АвтоВАЗа», «Камаза», ГАЗа, «Соллерса», Renault, Nissan, Mitsubishi и Daimler. «Ведомости» ознакомились с копией письма, его подлинность подтвердили люди, близкие к трем автоконцернам, и представители «АвтоВАЗа» и «Камаза».
В ближайший год истекает действие большинства соглашений о промсборке. Их компании подписывали с Минэкономразвития при строительстве автозаводов начиная с 2005 г. Власти давали льготы по уплате таможенных пошлин на импортные комплектующие для авто, взамен концерны обязались выполнять в России помимо сборки самого автомобиля и другие крупные операции – например, сварку и окраску кузова, а также постепенно увеличивать локализацию производства.
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