Авто / Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4518 от 01.03.2018 под заголовком: Худшие времена для автопрома прошли

Правительство не ожидает закрытия автозаводов в России

И допускает возвращение на рынок некоторых автомобильных марок
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Риска сворачивания в России производства локализованных автопроизводителей теперь нет, следует из проекта стратегии развития автопрома до 2025 г., одобренного 27 февраля правительством («Ведомости» ознакомились с документом). Стратегию готовили Минэкономразвития и Минпромторг. Год назад, когда была опубликована первая версия проекта стратегии, этот риск был в списке – наряду с ужесточением санкций, нехваткой компетенций и средств для развития производства, повышения его эффективности, увеличения экспорта и проч. Остальные риски сохранились.

В текущих экономических условиях комплексно оценить риск [ухода с рынка или сокращения производства] и его возможное влияние на отрасль невозможно, пояснил представитель Минэкономразвития. Представитель Минпромторга на вопросы «Ведомостей» не ответил.

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