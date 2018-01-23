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Россия освободит Volkswagen Group от пошлин на детали для экспортной продукции

Volkswagen Group Rus освободят от уплаты ввозных пошлин на компоненты для производства автомобилей, которые предназначены для экспорта из России. Сегодня Федеральная таможенная служба (ФТС) и компания подписали соглашение об этом.

«Это таможенное правило существует много лет, но автопром не мог им воспользоваться, потому что отсутствовала синхронизация данных с таможенной службой. Теперь ФТС сможет отслеживать каждый ввозимый компонент, его установку и вывоз из страны. А мы не будем платить ввозные пошлины на такие компоненты», - пояснил журналистам гендиректор VW в России Маркус Озегович.

По его словам, выгода в пересчете на одну экспортированную машину составит около 100 евро, порядка 15 евро - в пересчете на вывезенный двигатель. «Конечно, это делает продукцию более конкурентоспособной и помогает создать новые рабочие места», - добавил топ-менеджер.

В 2017 г. VW в России экспортировал из страны около 25 100 автомобилей, что на 70% выше показателя 2016 г. Соглашение с ФТС, надеются в компании, позволит увеличить как объемы экспорта машин, так и компонентов. Первым проектом, реализованным в режиме «переработки на таможенной территории», станет экспорт произведенных в Калуге двигателей 1.6 MPI (планируемый объем составит 40 000 единиц в год). Вторым проектом станут поставки автомобилей Skoda Octavia, произведенных в Нижнем Новгороде, в Евросоюз с начальным объемом 10 000 единиц.