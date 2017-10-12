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Владимир Штанов
Автомобильная промышленность

Автоконцерны наращивают экспорт российских компонентов

Ford Sollers начал поставки деталей в Румынию, а Renault почти на 40% увеличит экспорт российских кузовов в Алжир

Ford Sollers начал поставлять из России в Румынию автокомпоненты для производства кроссовера Ford EcoSport, которое стартовало 12 октября, сообщила компания. В перечне - почти 50 наименований деталей, включая дверные панели, выпускаемые на заводе Faurecia в Ленинградской области, стекла и чехлы для запасного колеса, производимые AGC и Magna соответственно в Нижнем Новгороде. Среди других поставщиков - завод Saargummi в Ярославле (резиновые уплотнения), производители штампованных кузовных деталей Coscunoz (Татарстан) и Peterform (Ленинградская область). Они же поставляют детали для EcoSport, выпускаемого с 2014 г. на заводе Ford Sollers в Набережных Челнах (Татарстан).

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