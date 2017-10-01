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Владимир Штанов
Автомобильная промышленность

ФАС проверяет «АвтоВАЗ» и его дилеров

Антимонопольную службу интересует правила формирования цен на техническое обслуживание

ФАС проводит проверку дилерской сети «АвтоВАЗа», рассказал «Ведомостям» сотрудник одной из дилерских компаний автопроизводителя. Это подтвердила начальник управления контроля промышленности ФАС России Нелли Галимханова. По ее словам, «проверка проводится на предмет соответствия деятельности компании «АвтоВАЗ» требованиям антимонопольного законодательства». Подробности она не раскрыла. Представитель «АвтоВАЗа» от комментариев отказался.

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