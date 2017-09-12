«АвтоВАЗ» начал производить универсал Lada Vesta и его внедорожную версию

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Конкуренции «АвтоВАЗ» не опасается. «Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross – это автомобили вне традиционных сегментов, – говорит представитель автоконцерна Lada

Группа «АвтоВАЗ» начала 11 сентября серийный выпуск универсала Vesta и его cross-версии. Их производит автозавод «Lada Ижевск», выпускающий также лифтбэк Lada Granta и седан Lada Vesta. Продажи Vesta SW и Vesta SW Cross начнутся до конца 2017 г., говорит представитель «АвтоВАЗа». Как ожидается, это произойдет в октябре, уточняет топ-менеджер одной из дилерских компаний Lada.

Цены и комплектации новых автомобилей дилерам пока не известны. Они будут объявлены до конца сентября, говорится в сообщении компании. Для сравнения: седан Vesta стоит от 554 900 до 788 400 руб. «Lada Vesta SW будет немного дороже в базовой версии и еще немного дороже в версии Сross. Цена Vesta SW Cross в максимальной комплектации с мотором 1,8 [л] будет выше 800 000 руб.», – говорил президент «АвтоВАЗа» Николя Мор. Сейчас у Vesta SW и Vesta SW Cross «три основные комплектации, которые будут потом наполняться определенными спецификациями», сообщил гендиректор «Lada Ижевск» Михаил Рябов (его слова передал «Интерфакс»).

Универсал Vesta из Казахстана Казахстанская группа «Бипэк авто – Азия авто», которая выпускает и продает в том числе автомобили Lada, сообщила в августе, что универсал Vesta и его cross-версия помимо России будут выпускаться и в Казахстане, крупнейшем экспортном рынке Lada. Выпуск новинок в этой стране начнется в ноябре, продажи – в январе 2018 г.

Планируемые продажи новинок представитель «АвтоВАЗа» не раскрывает. По его словам, завод «Lada Ижевск» готов «оперативно подстраивать производство под спрос». Мощности предприятия позволяют с нуля до 100% выпускать или универсал Lada Vesta, или его внедорожную версию. «Мы с самого начала понимали, что это очень важно, – пояснил Рябов. – Если говорить о моей оценке, то я думаю, что через какое-то время [производство] будет 50 на 50%».

По мнению одного из дилеров «АвтоВАЗа», продажи универсала и его cross-версии будут на уровне 10–15% от продаж седана Vesta, по оценке исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, – больше 20%. Сейчас седан Vesta – вторая по популярности модель Lada в России после Granta. По итогам восьми месяцев 2017 г. в нашей стране было продано 47 780 автомобилей Vesta (рост почти на 45%), общие продажи марки в нашей стране составили 192 944 машины (плюс 16%), гласят данные АЕБ.

Конкуренции «АвтоВАЗ» не опасается. «Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross – это автомобили вне традиционных сегментов, – говорит представитель автоконцерна. – В сегменте B в настоящее время нет аналогов нашим новинкам». У Vesta SW прямых конкурентов не будет, соглашается один из дилеров «АвтоВАЗа». А вот Vesta SW Cross будет соперничать с другой моделью альянса Renault-Nissan, выпускаемой на мощностях «АвтоВАЗа», – псевдокроссовером Renault Sandero Stepway (стоит от 649 990 руб.), считает он. Еще один конкурент cross-версии Vesta – псевдокроссовер Lada Xray (стоит от 599 900 руб.), созданный по тому же принципу и на той же платформе, что и Sandero Stepway, добавляет Удалов. Пересечения будут, но в целом аудитория у моделей разная, комментирует топ-менеджер дилерской компании Renault. Универсал в основном покупают для загородных поездок, а Stepway – это больше городской кроссовер, поясняет он. Плюс среди покупателей Sandero Stepway много женщин, а они, как правило, негативно относятся к кузову универсал, добавляет дилер.