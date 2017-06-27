Дизайн и технологии

Как будет выглядеть серийный универсал Vesta и его cross-версия

Продажи новинок начнутся во второй половине 2017 года
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