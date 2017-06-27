Как будет выглядеть серийный универсал Vesta и его cross-версия
Продажи новинок начнутся во второй половине 2017 года
«Автоваз» показал финальный дизайн будущего универсала Vesta и его cross-версии -Vesta SW Cross и Vesta SW
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Основные черты в дизайне кузова LADA Vesta SW Cross унаследовал от концепт-кара Cross Concept, представленного на Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов «Moscow Off-Road Show» в 2015 г.
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«LADA Vesta SW - чуть более сдержанный по дизайну, но не менее запоминающийся автомобиль. Он может привлечь более рациональных клиентов», - считает директор LADA Design Стив Маттин
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Покатая линия крыши переходит в интегрированный задний спойлер, улучшающий аэродинамику и повышающий сцепление с дорогой. Особый наклон элементов остекления в задней части автомобиля и оригинальные задние стойки формируют оптическое впечатление парящей крыши
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Колеса большего размера и оригинальные настройки подвесок позволили увеличить дорожный просвет LADA Vesta SW Cross до 203 мм – показатель, более привычный для сегмента классических кроссоверов. Дорожный просвет LADA Vesta SW – 178 мм.
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Кузова новинок усилены дополнительными элементами, повышающими жесткость на кручение
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Серийные автомобили также будут оснащаться наружной кнопкой открывания багажника, запираемым лючком бензобака, задними дисковыми тормозными механизмами (в некоторых комплектациях)
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