Rolls-Royce Phantom VIII: Музей на колесах

Александр Губский / Ведомости

Водителю нового Rolls-Royce Phantom обязательно придётся управлять им в перчатках. Но не потому, что такова традиция. А потому, лимузин получился феноменально тихим – оказывается, наши руки при контакте с кожей рулевого колеса во время активного руления издают довольно неприятный скрип. Кто бы мог подумать – я за последние 20 лет побывал за рулем сотен самых разнообразных автомобилей, – от «Жигулей» до Bugatti, – но осознал это только сейчас, в салоне Phantom восьмого поколения.

Получив в 1998 г. право на производство автомобилей под маркой Rolls-Royce, группа BMW построила новый завод в Гудвуде, на землях герцогов Ричмонд. Первый Phantom «новой эры» увидел в 2003 г., следом появились купе и кабриолет, «младший» Rolls-Royce – Ghost, фастбэк Wraith, годовое производство перевалило отметку 4000 автомобилей, а Россия стала крупнейшим рынком RR в континентальной Европе, на котором ежегодно продаются сотни автомобилей (точных цифр продаж по странам Rolls-Royce не раскрывает).

Представляя главного инженера Rolls-Royce Филиппа Кёна на ездовой презентации Phantom VIII в Швейцарии, директор по коммуникациям марки Ричард Картер аттестовал его как «Генри Ройса наших дней». И, кажется, не погрешил против истины: автомобиль у Кёна и его команды из 500 инженеров получился потрясающий.

Платформа для Phantom VIII разработана с нуля – и она станет основой для всех новых моделей марки – будущих Ghost, Wraith, кроссовера и их производных. Средняя цена разработки новой платформы автомобиля в современном автопроме – $1 млрд. Renault потратила на разработку платформы Logan первого поколения $500 млн и заслуженно гордилась своей эффективностью. Сколько именно было потрачено на разработку новой платформы, компания не разглашает – признавая лишь, что это меньше $1 млрд, – и, по-моему, зря: Rolls-Royce тоже есть чем гордиться. Особенно учитывая, что эта работа – от первых расчетов до готового автомобиля – заняла всего 5 лет при средних в автопроме 7 годах.

По словам Кёна, при работе над новой платформой у него было два главных ограничения: максимальная длина автомобиля не должна была превышать 6 м (чтобы уложиться в китайские нормы, главного рынка для RR, где машины длиннее 6 м считаются грузовыми и получают иные номерные знаки) и жесткость кузова, которая должна была соответствовать будущему кабриолету. Решив эти задачи, можно было легко двигаться дальше, говорит Кён.

Корпус новго лимузина – полностью алюминиевый: к каркасу из крылатого металла крепятся другие алюминиевые детали. По словам Кёна, алюминий выбран не для облегчения веса («в случае с Phantom вес особого значения не имеет»), но для придания корпусу большой жёсткости. Благодаря тому, что корпус сборный, а не монокок, у отдельных деталей нового Phantom жесткость выросла вдвое, а жесткость кузова в целом на 30% больше, чем у предыдущей модели.

Из-за того, что корпус теперь алюминиевый, Rolls-Royce пришлось полностью перестраивать производство, рассказывает главный инженер: от старого завода осталась, по сути, только знаменитая крыша, с разросшимся на ней садом, старое оборудование было вывезено, а на его месте установлено новое, для чего пришлось углублять пол. Рабочих также пришлось переучивать.

По словам Кёна, при доводке ездовых качеств большое внимание уделили линейности рулевого управления. Нынешний Ghost Series II заслужил у нас титул «Rolls-Royce для водителя», а Phantom VIII рулится ещё лучше. Задние колеса на скорости до 70 км/ч поворачиваются в сторону, противоположную передним, чтобы уменьшить радиус поворота, на более высоких скоростях – симметрично, чтобы войти в поворот чище.

Удивительное дело: с пассажирских мест и из кресла водителя лимузин воспринимается как разные автомобили. Про тишину в салоне я уже упоминал: по данным компании, уровень шума в салоне на скорости 100 км/ч составляет всего 60 дБ, что на треть тише, чем в салоне Phantom VII, и на 3-5 дБ, чем в салонах конкурентов. Что в сочетании с электронно управляемой пневмоподвеской (мягкость хода начинается с покрышек, специально разработанных для нового поколения машины компанией Continental) приводит к тому, что на пассажирских местах скорость не ощущается вовсе: то, что пейзаж за окном улетает назад со скоростью 100 км/ч, можно понять, лишь опустив 6-миллиметровое стекло, составленное из двух стекол с прозрачным полимером посредине – тогда в салон ворвутся и шум, и ветер.

Но с места водителя скорость ощущается отлично – и 30 км/ч, и 130 км/ч. Также как и масса Phantom VIII: нажимая на тормоз, который сознательно сделан «ватным», чтобы не нервировать пассажиров резкими замедлениями, понимаешь, что управляешь без малого трёхтонным автомобилем. А важные для безопасности шумы – например, когда колеса наезжают на разделительную линию на асфальте – пародоксальным опытом в салон проникают.

Двигатель V12 с двойным турбонаддувом (мощность – 563 л. с., крутящий момент – 900 Нм) разгоняет длиннобазный лимузин до 100 км/ за 5,4 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. По словам Кёна, на испытаниях Phantom VIII разгоняли до 280 км/ч, а потенциал двигателя – 300 км/ч.

Тестовую трассу англичане проложили вокруг озера Люцерн, захватив горную дорогу, прославленную фильмом Goldfinger. И это был редкий случай, когда журналисты охотно уступали друг другу место за рулем: не просто для того, чтобы расслабиться на пассажирских местах (все четыре кресла лимузина комфортные и снабжены массажем спинки и подушки), но и чтобы полюбоваться захватывающими пейзажами.

Rolls-Royce одновременно выпускает на рынок стандартную и длиннобазную (EWB) версии Phantom VIII (длина – 5762 и 5982 мм соответственно, колесная база – 3552 и 3772 мм). Компания ожидает, что продажи между стандартной и EWB версиями разложатся в пропорции 70% на 30%: в Европе и США будут покупать стандартные, а в России и Китае – длиннобазные. На новый лимузин будет приходиться 10-15% от общих продаж марки, цена автомобиля в Великобритании – от 350 000 фунтов стерлингов.

Но это именно что «от». Потому что маркетологи и дизайнеры компании выступили как минимум не хуже инженеров. Все автомобили Rolls-Royce уже давно имеют индивидуальную отделку. Но спектр индивидуализации был ограничен: уникальные цвета, сорта дерева, личное «звездное небо» в салоне… Покупателям Phantom VIII предлагается опция под названием The Gallery – застекленное торпедо в этом случае становится витриной, в которой может быть выставлен практически любой объект искусства (естественно, подходящий по размерам). Пока сотрудники Rolls-Royce во главе с главным дизайнером Джайлзом Тейлором отобрали семь ателье, работающих в разных техниках – скульптура из металла, живопись, кожа, ткани, фарфор, инкрустация драгоценными камнями и перьями. Мастера, у которых на создание одного предмета искусства уходит подчас больше времени, чем на сборку одного Rolls-Royce, говорят, что будут приводить свои творческие планы в соответствие с пожеланием заказчиков лимузина. По словам Кёна, торпедо сконструировано таким образом, чтобы при случае ДТП сохранить арт-объект и не поранить пассажиров. А еще более сложной задачей стала инсталляция арт-объектов в переднюю панель, чтобы под стекло не попала ни одна пылинка: произведения искусства доставляются в Гудвуд в двойных вакуумных упаковках, а установка идет в специально оборудованной по образцу часовых мануфактур чистой комнате.

Спустя 18-24 месяца Rolls-Royce обещает дать покупателям возможность размещать в Phantom VIII произведения искусства на свой выбор и из собственных коллекций – клиенты марки уже начали обращаться с такими просьбами. Кажется, что The Gallery – очень перспективная идея, которая будет разрастаться. Пока в салоне лимузина витрина только одна – перед передним пассажиром, а главные, задние пассажиры лишены возможности беспрепятственно любоваться тем, что в ней выставлено. Так что можно предположить, что в будущем в лимузине появятся дополнительные витрины –например, в задних дверях или подголовниках передних сидений. Естественно, в истории британской марки уже были примеры превращения автомобилей в арт-объекты – например, Phantom of Love 1926 г., интерьер которого был украшен гобеленами и интарсией, или Phantom V Джона Леннона, расписанный по его заказу в 1967 г. Но в этих случаях искусство навечно оставалось в автомобилях, а владелец Phantom VIII, даже если решит продать свой лимузин, любимый объект искусства может достать из витрины и оставить себе.

Арт-объект в витрине частично перекрывается центральным дисплеем, но его можно убрать нажатием на кнопку. С виртуальной панелью приборов Phantom VIII подобную рокировку осуществить не удастся. Она хорошо отрисована, информативна, но не притягивает к себе никакого внимания – это просто еще один компьютерный экран. Который морально состарится очень быстро – при том что Phantom VIII будет выпускаться 12-14 лет, как и его предшественник. Я вовсе бы не вспомнил об этом, если бы в аэропорт меня отвозил не Ghost Series II. И когда мой взгляд упал на его аналоговую приборную панель, я опешил: «А ведь я уже забыл, как прекрасны эти безукоризненные циферблаты с настоящими стрелками». Впрочем, как много водителей Rolls-Royce задумываются об эстетике циферблатов?