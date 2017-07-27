Rolls-Royce представил новый флагман марки

Rolls-Royce Motor Cars

Решетка сделана из отполированной вручную нержавеющей стали и в отличие от всех предыдущих моделей Phantom интегрирована в корпус автомобиля. Из нержавейки сделаны также боковые накладки кузова, крышка багажника и ручки дверей. «Несмотря на общий тренд – скрывать ручки дверей или делать их как можно менее заметными – Rolls-Royce понимает, что ручка двери является одним из ключевых элементов, позволяющих владельцу получать удовольствие от ежедневной эксплуатации автомобиля, и дарит приятное физическое ощущение качественного материала под рукой», - пояснила компания

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