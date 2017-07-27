Rolls-Royce представил новый флагман марки
Восьмое поколение лимузина Phantom можно будет существенно изменять под запрос владельца
Британский производитель люксовых автомобилей Rolls-Royce, входящий в BMW Group, представил восьмое поколение флагманского лимузина Phantom. Основное новшество модели - алюминиевая платформа-каркас, позволяющая свободно менять дизайн кузова под запросы клиентов. Rolls-Royce отказывается от несущего кузова типа монокок, который используют производители автомобилей массового сегмента и так называемого «массового люкса», заявила компания. На новой архитектуре будут построены все новые модели марки
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Главное и основополагающее преимущество архитектуры – это легкость, повышенная жесткость, гибкие возможности изготовления длиннобазных модификаций (на фото) и полная свобода дизайна кузова, сообщила компания. «Мы формируем долгосрочные отношения с небольшими семейными фирмами, которые фокусируются на наших заказах и обеспечивают продукт принципиально иного уровня качества, которое не ожидается ни от одной автомобильной марки», – сказал руководитель инженерного подразделения Rolls-Royce Motor Cars Филипп Коэн
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Решетка сделана из отполированной вручную нержавеющей стали и в отличие от всех предыдущих моделей Phantom интегрирована в корпус автомобиля. Из нержавейки сделаны также боковые накладки кузова, крышка багажника и ручки дверей. «Несмотря на общий тренд – скрывать ручки дверей или делать их как можно менее заметными – Rolls-Royce понимает, что ручка двери является одним из ключевых элементов, позволяющих владельцу получать удовольствие от ежедневной эксплуатации автомобиля, и дарит приятное физическое ощущение качественного материала под рукой», - пояснила компания
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Салон Phantom VIII выполнен в концепции минимализма – функциональные элементы спрятаны, лаконичные, неперегруженные поверхности не отвлекают. Владелец может заказать индивидуальные сиденья: удобное кресло для отдыха Lounge Seat, раздельные сиденья со съемными подлокотниками, раздельные сиденья с фиксированной центральной консолью и кресло для сна
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В задние панели передних кресел спрятаны откидные столики и мониторы, которые выдвигаются и убираются сервоприводами. Каждый элемент управления сделан либо из металла (круглые дефлекторы обдува и регуляторы, кнопки регулировки сидений и освещения, рычажки стеклоподъемников), либо из стекла или покрыты кожей
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Водитель может закрыть дверь за пассажиром, дотронувшись до сенсора на двери. Дверь мягко закрывается серовоприводом, создавая для пассажира эффект комфорта Embrace. Подогревом оснащено множество поверхностей внутри автомобиля - подлокотники передних дверей, крышки-подлокотника центральной консоли, задних стоек, боковых подлокотников всех типов задних раздельных сидений и центрального заднего подлокотника
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Новое полноуправлямое шасси лимузина с пневматической подвеской обеспечит легендарную плавность хода даже на плохих дорогах, пообещала компания. Интегрированная в лобовое стекло стереоскопическая камера распознает характеристики дороги впереди автомобиля и на скорости до 100 км/ч заранее подстраивает под нее подвеску
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Решетка поднялась выше по сравнению с Phantom VII, и статуэтка «Дух экстаза» оказалась примерно на половину дюйма (около одного сантиметра) выше над дорогой, подсчитали в компании. Но у модели сохранилось каноническое по мнению дизайнеров марки соотношение высоты кузова к диаметру колес - 2:1
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Phantom - самый тихий в мире автомобиль. На корпус модели нанесено специальное двухслойное лаковое покрытие толщиной 6 мм, в конструкции использованы более 130 кг звукоизоляционных материалов. Специальная отделка с высоким уровнем поглощения звука и крупные детали из литого алюминия обеспечивают безупречную тишину в салоне. На скорости 100 км/ч автомобиль приблизительно на 10% тише своего предшественника, сообщила компания
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Лазерная передняя оптика в ночное время может освещать дорогу на расстояние до 600 м
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Новая алюминиевая архитектура на 30% жестче, чем каркас модели Phantom VII. Это решение определит будущее следующих поколений автомобилей Rolls-Royce и создаст условия для того, чтобы каждая модель обеспечивала безупречный комфорт, фирменную тишину в салоне, комфортную посадку и колоссальное внутреннее пространство, сказала компания
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Самому тихому в мире автомобилю понадобился самый тихий двигатель V12. Инженеры сделали максимально тихий двигатель, который выдавал больше мощности на низких оборотах, применив турбонаддув. Мотор объемом 6,75 л, который сменил атмосферную версию V12 , оснащен двумя турбонагнетателями, его мощность - 563 л. с., крутящий момент 900 Нм достигается на 1700 об/мин. Переключение передач 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF происходит с учетом данных спутниковой навигации (SAT)
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Передняя панель машины задумана как Gallery, на которую владелец сможет нанести понравившийся ему рисунок. Бесшовное стеклянное полотно во всю длину передней панели открывает новые возможности для персонализации автомобиля, считает компания (на фото: вариант отделки Richard Fox Silver)
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Стразы для отделки панели Richard Fox Silver
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Есть готовые варианты оформления Gallery из шелка, дерева, металла и кожи. Но клиент сможет выбрать дизайнера или художника, совместно с которым команда Bespoke создаст произведение искусства на заказ, сказал директор по дизайну Rolls-Royce Motor Cars Джайлз Тэйлор (на фото: позолоченная генетическая карта владельца, изготовленная на 3D-принтере немецким дизайнером Торстеном Франком)
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Цифровые приборы отделаны хромом
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Лимузин будет выпускаться на заводе Rolls-Royce в Гудвуде
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В задних фонарях традиционно высвечиваются литеры RR
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