Автопром не останется без господдержки

Но льгот по ввозу автокомпонентов больше быть не должно, предлагает Минэкономразвития

Ежегодная господдержка автопрома планируется на уровне 65 млрд руб. Юрий Смитюк / ТАСС

Минэкономразвития совместно с Минпромторгом планирует до конца лета разработать новый механизм поддержки автопрома взамен соглашений о промсборке и ввести его в действие ориентировочно с 2019 г., рассказал «Ведомостям» директор департамента развития секторов экономики Минэкономразвития Александр Масленников. Действие соглашений о промсборке истекает в 2018–2020 гг.

Новый механизм не будет предусматривать льготных ввозных пошлин (преимущественно нулевых) на автокомпоненты, говорит Масленников. Это нужно для развития местной автокомпонентной отрасли: сейчас автоконцернам зачастую выгоднее импортировать детали. Это же снижает интерес глобальных поставщиков открывать свои заводы в нашей стране, увеличивать локализацию производства, поясняет чиновник. К тому же Россия не может сохранить льготы. Они должны быть отменены с 1 июля 2018 г. Это было одним из условий вступления России в ВТО.

При этом автоконцерны сохранят доступ ко всем программам господдержки отрасли – госзакупкам, льготному кредитованию и лизингу, компенсации утилизационного сбора и проч. В прошлом году на эти цели – без учета утилизационного сбора – бюджет потратил почти 60 млрд руб. Ежегодная поддержка отрасли планируется на уровне 65 млрд руб., следует из проекта стратегии развития автопрома.

Если соглашения о промсборке могли подписываться с пулом инвесторов и касались всего их модельного ряда, то новые предполагается подписывать только с одной компанией и под конкретные модели. Стартовая локализация производителя должна быть не менее 60%, продолжает Масленников. Другой вариант – 60% в среднем по моделям в одном классе. Цифра не случайная: 60%-ная локализация – это одно из обязательств участников соглашений о промсборке помимо создания или увеличения мощностей для выпуска 300 000–350 000 машин в год и использования местных двигателей либо коробок передач.

Автоконцерны будут обязаны увеличить уровень локализации моделей, например, до 80%, говорит Масленников. Именно такой ориентир указан в написанном Минэкономразвития проекте стратегии автопрома до 2025 г.

Будет и обязательство по развитию экспорта, продолжает Масленников, но показатель пока не определен. Он напомнил, что в проекте стратегии развития автопрома целевой ориентир по экспорту автомобилей – примерно 15% от их общего производства в стране. «Но мы понимаем, что не для всех такой объем достижим», – замечает Масленников.

Представитель Минпромторга на вопросы «Ведомостей» не ответил. «Государство заинтересовано в углублении локализации компонентов, вот под это мы и будем оказывать господдержку, – говорил весной замминистра промышленности и торговли Александр Морозов. – Чем дольше мы продлеваем льготы по ввозу конкретных автокомпонентов, тем дольше инвесторы не будут инвестировать в их локализацию».

Потеря доступа к господдержке будет болезненной для автозаводов. По данным Минпромторга, с использованием разных программ в прошлом году в России был продан каждый второй автомобиль.

Лидеру рынка – «АвтоВАЗу» новый подход мало чем грозит. Как рассказал его представитель, сейчас минимальная локализация моделей Lada превышает 60%, а средний уровень – 80%. Полностью от импорта компонентов уйти нельзя, замечает он. Локализация некоторых, например электроники, «не имеет экономических предпосылок». Об этом говорят и сотрудники двух других автоконцернов. Представитель «Хендэ мотор мануфактуринг рус» сказал, что его компания заинтересована в увеличении уровня локализации. Сейчас этот показатель составляет 47%. При этом компания хотела бы сохранить льготы по импорту компонентов. По условиям ВТО это не представляется возможным, но власти скорее всего найдут другой способ снижения затрат на ввозимые компоненты – из-за сильно сократившегося рынка, считает сотрудник другого автопроизводителя. По этой же причине отмена льгот не будет стимулировать появление компонентных производств – заказы автозаводов не обеспечат их нормальную загрузку, добавляет он.

Поддержка автопрома сокращается, но не уходит полностью – для отрасли в условиях сократившегося рынка это хорошая новость, комментирует предложения Минэкономразвития аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Плюс государство не просто помогает заводам, но и стимулирует увеличение добавочной стоимости внутри страны, указывает он.