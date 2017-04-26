«Инвестиции будет сложнее окупить, но это не выброшенные деньги»

Австриец Маркус Озегович – дуайен российского автопрома: он возглавляет Volkswagen Group Rus уже семь лет, дольше, чем руководитель любого другого иностранного автопроизводителя. Немецкая компания вложила в Россию 1,75 млрд евро, построив автомобильный завод и завод двигателей в Калуге, а также развернув контрактное производство в Нижнем Новгороде. Говоря о России и ее перспективах, Озегович регулярно использует местоимение «мы», настаивая, что российский автопром обязательно должен стать частью глобального – иначе он обречен на деградацию, – а все инвесторы должны иметь равные условия.

– Прошло полтора года с тех пор, как Volkswagen Group возглавил Маттиас Мюллер. В интервью «Ведомостям» в 2016 г. Мюллер говорил: «Одно из важнейших направлений – это децентрализация нашей группы, чтобы у руководителей брендов и региональных подразделений появилось больше полномочий. Нам нужно изменить нашу корпоративную культуру, потому что у нас была очень тяжелая, очень бюрократическая и очень иерархичная структура». Как вы ощущаете из Москвы: корпоративная культура группы уже изменилась, вам стало легче решать вопросы со штаб-квартирой в Вольфсбурге, топ-менеджмент группы стал для вас доступнее?

– Господин Мюллер тогда говорил, что ему важны две вещи. Первая – это предоставить регионам больше ответственности и сделать культуру компании более открытой. А вторая – это ревизия модульной структуры производства. Мне кажется, что в обоих этих направлениях есть хороший прогресс. Конечно, когда вы меняете компанию такого масштаба, это требует времени. Мое впечатление из Москвы, что Вольфсбург стал доступнее. Мы на себя берем больше ответственности, мы принимаем больше решений самостоятельно. Дверь г-на Мюллера всегда открыта. Например, сейчас я ему могу написать e-mail, и вечером он перезвонит.

– Volkswagen Group Rus чувствует себя лучше рынка. В 2016 г. продажи легковых и легких коммерческих автомобилей всех марок Volkswagen Group в России снизились на 4,9%, весь рынок упал на 11%. В январе – марте 2017 г. ваши продажи выросли на 3%, а рынок – только на 1%. Сколько вы планируете продать в 2017 г.?

– В целом мы довольны результатами 2016 г. Рынок сократился на 11%, а мы потеряли всего 5%, при этом один из наших брендов, Skoda, даже увеличил свои продажи в прошлом году. Я думаю, это связано с тем, как мы управляли ситуацией и развитием своей компании во время кризиса. В 2015 г. мы не делали ставку на увеличение объемов, потому что каждый проданный автомобиль означал для нас убыток. В таких условиях не имеет смысла стремиться к увеличению объема продаж, а когда курс стабилизировался и достиг приемлемых значений – со второй половины 2016 г., – мы на некоторых моделях вновь начали зарабатывать. Поэтому сейчас вполне разумно стремиться к увеличению объемов.

Что касается 2017 г., то у меня достаточно положительный прогноз. АЕБ планирует 4%-ный рост рынка в целом, я настроен несколько более оптимистично: 6 или 7%. Мы, конечно, постараемся рынок обогнать.

В первые два месяца 2017 г. мы роста рынка не наблюдали, но это не показатель для всего года. Март, мне кажется, тоже не показатель, потому что у японских и корейских компаний это окончание финансового года – это важно. По итогам апреля и мая, я думаю, мы сможем сделать более взвешенный прогноз.

Ну а в целом я настроен оптимистично: я вижу определенную динамику на рынке. Возвращаются корпоративные продажи – крупные международные компании и российские корпоративные клиенты обновляют свой парк. Потому что условия для приобретения автомобилей, с моей точки зрения, стабилизировались: расходы на финансирование приемлемые, инфляция на низком уровне. Вследствие этих же причин есть основания для возврата частных клиентов.

– Но за счет чего вы сейчас будете зарабатывать – повышая цены или снижая расходы? Или вам позволяет заработать стабилизация валютных курсов?