Range Rover Velar: Пожалуйте вашу ручку

Range Rover Velar невероятно красивый и элегантный, прямо-таки английский джентльмен Максим Стулов / Ведомости

Воплотились в жизнь мечта моей бабушки и одновременно один из моих страхов – я села за руль большой машины в большом городе. Бабушка всегда была уверена, что хрупкие девушки должны сидеть только за рулем внедорожников. Я же всегда терялась в таких автомобилях и долго привыкала к габаритам.

И вот я в Range Rover Velar – полноприводным кроссовере, который с марта 2017 г. занял пустовавшую до этого нишу между Range Rover Sport (RRS) и Evoque. Педант может меня поправить: компания Jaguar Land Rover заполнила эту нишу годом ранее, выпустив кроссовер Jaguar F-Pace. Действительно, Velar построен на той же платформе, что и F-Pace, и у него такая же колесная база – 2874 мм. Хотя прочими габаритами автомобили различаются. Velar в длину ненамного меньше RRS, но значительно больше Evoque – 4804 мм против 4879 и 4371 мм соответственно. При этом Velar практически такой же маневренный, как и младший брат: диаметр разворота между бордюрами такой же – 11,6 м (12,4 м у RRS), а между стенами – 12 м (11,9 м у Evoque, 13 – у Sport).

Velar невероятно красивый и элегантный, прямо-таки английский джентльмен. Когда его открываешь, он в буквальном смысле «подает руку» – все дверные ручки выдвижные, а в движении и после запирания машины они убираются заподлицо с дверными панелями. Но русская зима – не лучшее время года для английского джентльмена: в движении у Velar иногда не убирались ручки дверей с правой стороны. (Но при запирании убирались всегда.)

Салон Velar достаточно просторный. На заднем сиденье с комфортом могут разместиться три человека или два детских сиденья и один пассажир между ними. Багажник очень вместительный – 673 л, а если убрать сиденья второго ряда – 1731 л. Сиденья складываются в пропорции 40:20:40.

Дизайн салона очень лаконичный. При выключенном зажигании все дисплеи убраны заподлицо с приборной панелью, как и «шайба» переключения передач. Но при нажатии кнопки Start автомобиль оживает – выдвигаются оба 10-дюймовых сенсорных экрана мультимедийной системы Touch Pro Duo, появляется изображение на виртуальной панели инструментов, заменившей аналоговый щиток приборов. Кроме того, на лобовое стекло начинают проецироваться данные, набор которых зависит от выбора режима движения. Например, в комфортном режиме на дисплее показана скорость движения автомобиля и ограничение скорости на участке дороги.

На любом из сенсорных экранов можно выбрать, какую именно показывать информацию: на одном можно держать карту, на другом – файлы мультимедиа или информацию об автомобиле. Физических кнопок в Velar практически не осталось – все управляется сенсорами. И это печаль для жителей севера: зимой нужно завести двигатель, дождаться, пока зажжется экран мультимедиа, снять перчатку и только тогда включить подогрев сидений. Зато кнопка обогрева рулевого колеса на ступице настоящая.

Когда я впервые села в Velar, то слегка потерялась, габариты не чувствовались совершенно. Чтобы видеть дорогу, пришлось поднять сиденье на максимум. Зато обзор открылся отличный: я смотрела вперед поверх крыш практически всех автомобилей на дороге.

Надо признать, что время для поездок оказалось не лучшим – предновогодняя Москва почти круглосуточно стояла в пробках, снег падал без остановки, на дорогах была грязь, во дворах – наледь. Но Velar был заразительно спокоен – двигался и тормозил очень плавно. Сидя в автомобиле, мне совершенно расхотелось торопиться, поэтому я просто разместилась поудобнее, включила музыку, настроила под себя аудиосистему и наслаждалась дорогой.

Это не первый мой опыт вождения внедорожника, но, пожалуй, я впервые не чувствовала страха. При перестроении, если возникала помеха справа или слева, на боковых зеркалах появлялся сигнал – поэтому слепые зоны меня никак не пугали. В целом первая поездка домой была очень комфортной, несмотря на пробки. Мультимедийная система в Velar достаточно простая и лаконичная. Для кого-то это минус, для меня скорее плюс, так как от дороги я не отвлекалась.

Проблемы начались, когда я доехала до дома. Дворы в спальных районах Москвы – хотя, будем честны, почти во всех районах Москвы, – не для Velar. Место для парковки я искала минут 15, по двору проезжала с замирающим сердцем. Если бы не камеры кругового обзора и датчики со всех сторон автомобиля, я точно застряла бы где-нибудь во дворе – периодически до машин справа или слева оставалось сантиметров пять. Парковаться на Velar удобно – он меняет положение боковых зеркал для лучшего обзора.

Я надеялась, что на этом мои приключения закончились и самое страшное позади. Но сложнее, чем найти парковочное место, оказалось уехать с него. С утра двор был заставлен так, что безбоязненно выехать с парковки не предоставлялось возможным. Расставленные в арках домов, на углах поворотов и на выездах автомобили всем своим видом говорили: «Ты не проедешь!» И я бы не проехала, если бы меня снова не спасли датчики.

Я ездила только по городу, но, несмотря на это, выбрала режим настроек «снег/грязь/песок», так как дороги были практически нечищенными. И не прогадала – на льду удавалось тормозить достаточно быстро, машину не заносило. Все необходимые данные о скорости и положении колес выводились на проекционный экран, но он совершенно не отвлекал от движения.

За 300 км теста средний расход топлива оказался 17,5 л при средней скорости 22 км/ч. За предыдущие 1500 км пробега бортовой компьютер зафиксировал расход 13,3 л при 23 км/ч.

Почти восемь лет я езжу за рулем компактной малолитражки. Но, поездив на Velar всего два дня, я вдруг поняла, что именно за рулем кроссовера почувствовала себя совершенно комфортно. Во-первых, на дороге мне открывался максимальный обзор. Во-вторых, меня наконец-то пропускали в потоке машин. В-третьих, Velar обладает настолько плавным ходом, что под него подстраивается и манера вождения – ты просто расслабляешься и наслаждаешься дорогой. А расстроили в Velar несколько мелочей – вроде навигатора, не отображающего пробки в режиме реального времени, что делало его наличие абсолютно бессмысленным.