«Камаз» ищет новую площадку для производства электробусов

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Площадка для переноса производства электробусов еще не выбрана Максим Стулов / Ведомости

Группа «Камаз» прорабатывает варианты перевода производства электробусов на другие площадки, рассказал «Ведомостям» заместитель гендиректора компании Николай Пронин. Сейчас они выпускаются на входящем в группу заводе «Нефаз» в Башкортостане. Но там нет возможности для развития производства. «Все, что можно было сделать для оптимизации производства, уже сделано, а строить третий корпус неоправданно дорого», – поясняет Пронин. При этом на «Нефазе» увеличиваются мощности для выпуска дизельных автобусов – они поставляются в том числе и Москве, крупнейшему в России заказчику.

«Камаз» начал серийное производство электробусов в 2018 г. Компания победила в одном из двух первых московских тендеров на закупку этого нового для города вида пассажирского транспорта, другим поставщиком стала группа ГАЗ. Сейчас в портфеле «Камаза» два контракта на поставку в общей сложности 200 электробусов стоимостью около 33 млн руб. каждый и сервисное обслуживание в течение 15 лет. Ежегодно Москва намерена приобретать по 300 электробусов, а после 2021 г. закупки могут увеличиться до 800 шт.

«В этом году Москва объявит аукционы на поставку 300 электробусов, конкурентные процедуры планируется объявить летом-осенью», — говорит представитель «Мосгортранса». По его словам, условия будут прежними.