Авто / Легковые автомобили

Volvo первой в России предложит сервис длительной аренды автомобиля

Год пользования кроссовером Volvo XC60 обойдется в 714 000 рублей

Volvo Car Russia в июне запустит сервис аренды автомобилей по подписке, рассказали «Ведомостям» близкий к компании человек и два ее партнера. Клиент должен будет заполнить анкету на специальном сайте и приложить пакет документов. Услуга будет доступна для лиц от 25 лет, стаж вождения учитываться не будет. Проверка документов и платежеспособности займет несколько дней. Затем необходимо будет зарегистрировать в системе банковскую карту и произвести первый платеж, средства будут списываться с карты ежемесячно автоматически. Срок подписки фиксированный – один год.

Директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Антон Свекольников подтвердил – компания предложит по подписке ограниченную партию автомобилей Volvo XC60. В проекте будут участвовать только московские дилеры. От других комментариев он отказался.

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