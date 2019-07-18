Skoda Superb: Понимающий знаки

Отличить рестайлинговый Skoda Superb от автомобиля, выпускавшегося с 2015 г., можно по более крупной решетке радиатора и узким противотуманным фарам Александр Губский / Ведомости

Skoda Superb, на мой взгляд, самый недооцененный автомобиль на российском рынке. Просторный, комфортный, экономичный, с огромным багажником, у задних пассажиров Superb пространства – как в лимузинах. Toyota Camry уверенно входит в топ-25 самых популярных автомобилей в России, в некоторые месяцы поднимаясь и в топ-10 бестселлеров. Ее одноклассник Superb, который бьет японку и по длине колесной базы, и по объему багажника, отстает по продажам от Camry в два десятка раз (при том что цена у автомобилей сопоставима): за шесть месяцев 2019 г. в России было продано 16 321 Camry и 760 Superb.

Не так воспринимают машину практичные европейцы. С момента появления Superb в 2001 г. каждая новая генерация модели увеличивает свою долю рынка. Первое поколение, выпускавшееся в 2001–2008 гг., заняло 1,1% сегмента D в ЕС, второе (2008–2015 гг.) – 2,9%, а третье – уже 6,5%! Всего в мире продано уже более 1,2 млн автомобилей этой модели.

Тест-драйв рестайлинговой версии третьего поколения Skoda Superb чехи организовали неподалеку от Вены, в Камптале – одном из наиболее важных винодельческих регионов Австрии. Холмы с виноградниками, засаженными рислингом и главным австрийским сортом, грюнер вельтлинер, поднимаются здесь на 200–400 м – с их вершин открываются живописные виды на долину реки Камп, давшей название всему региону.

Обновленный Superb первым среди всех Skoda получил полностью светодиодные фары (стандартная опция для топовых комплектаций Sportline и L&K). Группы светодиодов в излучателе фары имеют раздельное управление, что в сочетании с фронтальной камерой делает автомобиль очень учтивым на дороге: при приближении встречной машины или пешеходов часть светодиодов гаснет, чтобы не ослепить встречных, остальные продолжают светить на максимуме, так что водитель Skoda по-прежнему ясно видит дорогу, сообщает производитель.

Отличить рестайлинговый Superb от автомобиля, выпускавшегося с 2015 г., можно по более крупной решетке радиатора и узким противотуманным фарам; сзади это сделать еще проще: дизайнеры добавили хромированную полосу, которая визуально объединяет светодиодные фонари и надпись Skoda на крышке багажника, убрав оттуда логотип марки. Рестайлинговые версии получили новые колесные диски диаметром 18 и 19 дюймов, а также новые цвета кузова – черный Crystal Black и синий Race Blue.

Главная новинка обновленного Superb – предиктивный круиз-контроль. Эта технология – развитие устанавливавшегося до сих пор на модели адаптивного круиз-контроля, с которым Skoda способна привязываться к впереди идущему по шоссе автомобилю и контролировать скорость и дистанцию в зависимости от динамики его движения. Производитель обещает, что Superb с предиктивным круиз-контролем способен поддерживать равномерное движение и дистанцию до впереди идущего автомобиля в диапазоне от 210 км/ч до полной остановки и может вновь трогаться самостоятельно, если остановка не превышает трех секунд. Три секунды в условиях московских пробок – это, конечно, ни про что: нажимать на газ придется самостоятельно.

Главное достоинство предиктивного круиз-контроля другое: камера на лобовом стекле считывает установленные на трассе дорожные знаки, компьютер автомобиля соотносит их с заложенной в память картой местности и исходя из этого корректирует скорость. На практике это работает так: на пустом автобане с ограничением 130 км/ч я выставлял скорость 140 км/м, и круиз-контроль покорно ее поддерживал – до тех пор, пока впереди не оказывался более законопослушный автомобиль или мы не подъезжали к развязке, где были выставлены знаки 130 км/ч, – камера их считывала, и автомобиль снижал скорость.

Еще более впечатляюще предиктивный круиз-контроль показал себя на второстепенных австрийских дорогах, где скоростной лимит – 100 км/ч, а в деревнях, куда они ведут, – 50 км/ч. Каждый раз при подъезде к населенному пункту круиз-контроль, сверяясь с картой, начинал заранее и плавно снижать скорость со 100 км/ч, так что в деревню мы въезжали уже на 50 км/ч. Мои домашние постоянно пеняют, что когда я веду машину, то очень резко торможу при виде знаков ограничения скорости; в новом Superb на круиз-контроле я подобных обвинений, очевидно, смогу избежать.

Superb способен ехать и в режиме автопилота, без участия человека, подруливая и удерживаясь в полосе по ее разметке. Но длится это счастье недолго – всего секунд десять (достаточно лишь для того, чтобы нащупать и поднять упавший под ноги смартфон), после чего на панели приборов появляется требование к водителю взять управление в свои руки.

В Россию обновленные Superb продолжат поставляться только с бензиновыми двигателями: в дополнение к уже известным 1,4 TSI (150 л. с.), 2,0 TSI (220 л. с.) и полноприводной версии с двигателем 2,0 TSI мощностью 280 л. с. появился новый мотор 2,0 TSI (190 л. с.).

Дизельных Superb в России по-прежнему не будет. В российском представительстве Skoda говорят, что дизельные Superb в России не пользовались популярностью (при том что более 30% Kodiaq в России продается с моторами на тяжелом топливе). Мне же обновленный Superb с новым дизельным двигателем 2,0 TDI Evo мощностью 150 л. с. понравился даже больше топовой комплектации L&K c 2-литровым бензиновым турбодвигателем (в Европе он развивает 272 л. с.): у дизеля – никаких шумов и вибраций, выше крутящий момент (360 Нм против 350 Нм), и потому субъективно он разгоняется даже живее топовой бензиновой версии (хотя данные производителя говорят об обратном: 150-сильный дизельный автомобиль ускоряется до 100 к/ч за 9,1 с, 272-сильный бензиновый – за 5,6 с). Ну и, конечно, потребление топлива: бензиновый Superb расходовал в Австрии 8,9 л /100 км при средней скорости 63 км/ч, дизельный – 5,3 л при 52 км/ч.

Одновременно с рестайлинговыми версиями Superb журналистам показали новый «внедорожный» вариант автомобиля – Superb Scout, в пластиковом обвесе и с увеличенным на 15% (около 25 мм) клиренсом. И дали на нем прокатиться, но маршрут был более чем щадящий – асфальт и гладкая грунтовка среди виноградников. Решения, будет ли продаваться Superb Scout в России, пока нет. Как нет еще и цен на обновленные Superb, поставки которых в Россию должны начаться осенью.

Тест-драйв организован компанией Skoda