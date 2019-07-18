Volkswagen может подписать новый инвестконтракт
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Минпромторг обсуждает возможность подписания трех специальных инвестиционных контрактов (спик) по производству автокомпонентов – с компаниями Volkswagen (VW), Faurecia и ZF, рассказал «Ведомостям» представитель министерства. Подробности он не раскрыл. По его словам, сейчас «идет проработка и согласование ключевых параметров инвестиционных компонентных проектов». «В рамках спика инвесторы могут претендовать на налоговые льготы на федеральном и региональном уровне, а также иметь возможность формирования индивидуального графика локализации технологических операций», – добавил представитель министерства.
В случае подписания это будут первые автокомпонентные спики. До этого Минпромторг концентрировался на заключении контрактов с автопроизводителями. Крупнейшим по заявленным инвестициям стал спик с «АвтоВАЗом» с привлечением альянса Renault-Nissan-Mitsubishi – 70 млрд руб. Второй по стоимости контракт заключила группа Volkswagen – 61,5 млрд руб. На третьем месте проект «Камаза» и его СП с Daimler («ДК рус») – 46,5 млрд руб. Минимальная сумма по этим контрактам – 750 млн руб.
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