Авто / Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4857 от 18.07.2019 под заголовком: Автозапчасти: сделано в России

Volkswagen может подписать новый инвестконтракт

Минпромторг обсуждает с тремя компаниями возможность выпуска автокомпонентов в России

Минпромторг обсуждает возможность подписания трех специальных инвестиционных контрактов (спик) по производству автокомпонентов – с компаниями Volkswagen (VW), Faurecia и ZF, рассказал «Ведомостям» представитель министерства. Подробности он не раскрыл. По его словам, сейчас «идет проработка и согласование ключевых параметров инвестиционных компонентных проектов». «В рамках спика инвесторы могут претендовать на налоговые льготы на федеральном и региональном уровне, а также иметь возможность формирования индивидуального графика локализации технологических операций», – добавил представитель министерства.

В случае подписания это будут первые автокомпонентные спики. До этого Минпромторг концентрировался на заключении контрактов с автопроизводителями. Крупнейшим по заявленным инвестициям стал спик с «АвтоВАЗом» с привлечением альянса Renault-Nissan-Mitsubishi – 70 млрд руб. Второй по стоимости контракт заключила группа Volkswagen – 61,5 млрд руб. На третьем месте проект «Камаза» и его СП с Daimler («ДК рус») – 46,5 млрд руб. Минимальная сумма по этим контрактам – 750 млн руб.

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