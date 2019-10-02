Авто / Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4912 от 03.10.2019 под заголовком: Старыми иномарками Россию не напугать

Минпромторг предлагает не повышать утилизационный сбор для поддержанных автомобилей

Местному автопрому такие машины уже не страшны – их доля в импорте сокращается

Минпромторг предлагает при новой индексации утилизационного сбора не повышать его для подержанных легковых автомобилей (старше трех лет) и для большинства подержанных коммерческих машин. Это следует из подготовленного министерством проекта постановления правительства, с копией которого ознакомились «Ведомости». Содержание документа подтвердили два человека, знакомых с его подготовкой. Сейчас сбор на подержанные легковые машины с двигателями свыше 1 л, но не более 2 л, например, составляет 313 800 руб.

Провести очередную индексацию утилизационного сбора на легковые и коммерческие автомобили Минпромторг предлагает с 1 января 2020 г. Как предполагается, базовые ставки останутся прежними: 20 000 руб. для легковых и 150 000 руб. для коммерческих автомобилей. Но изменятся повышающие коэффициенты, которые зависят от типа машины, возраста и объема двигателя. В итоге, например, за самые популярные новые легковые машины с двигателями объемом 1–2 л нужно будет заплатить 178 400 руб. против текущих 84 000 руб., следует из проекта постановления правительства.

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