Россия вдвое снизила пошлины на иномарки
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С 10 сентября пошлины на ввоз в Россию легковых автомобилей снижены на 2 п. п. до 15% от стоимости машины. Таким образом, Россия исполнила обязательства, взятые при вступлении во Всемирную торговую ассоциацию. Переговоры длились целых 18 лет, а протокол о присоединении был подписан в декабре 2011 г. Среди прочих обязательств он предусматривал поэтапное снижение Россией пошлин на иномарки с 30% до 15%.
Чиновники и отечественные автопроизводители опасались, что снижение пошлин приведет к увеличению привлекательности импорта автомобилей, заморозит инвестиции глобальных автопроизводителей в России или вовсе приведет к закрытию их заводов, вспоминает сотрудник одного из автоконцернов. На тот момент в стране уже работали все ведущие производители – самостоятельно или вместе с локальными партнерами. Их привлекли льготы (преимущественно нулевые ввозные пошлины на комплектующие, доступ к программам поддержки спроса и проч.), которые предложило государство в обмен на строительство автозаводов и увеличение локализации производимых в России автомобилей.
Но наплыва иномарок в Россию не случилось, закрытие же некоторых заводов (GM, Ford) произошло из-за сокращения рынка – по той же причине эти компании решили вовсе свернуть продажи легковых машин в России, продолжает собеседник «Ведомостей».
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