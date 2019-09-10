Авто / Легковые автомобили

Россия вдвое снизила пошлины на иномарки

По соглашению о вступлении в ВТО они сокращены до 15%, но угрозы для автопрома это не представляет

С 10 сентября пошлины на ввоз в Россию легковых автомобилей снижены на 2 п. п. до 15% от стоимости машины. Таким образом, Россия исполнила обязательства, взятые при вступлении во Всемирную торговую ассоциацию. Переговоры длились целых 18 лет, а протокол о присоединении был подписан в декабре 2011 г. Среди прочих обязательств он предусматривал поэтапное снижение Россией пошлин на иномарки с 30% до 15%.

Чиновники и отечественные автопроизводители опасались, что снижение пошлин приведет к увеличению привлекательности импорта автомобилей, заморозит инвестиции глобальных автопроизводителей в России или вовсе приведет к закрытию их заводов, вспоминает сотрудник одного из автоконцернов. На тот момент в стране уже работали все ведущие производители – самостоятельно или вместе с локальными партнерами. Их привлекли льготы (преимущественно нулевые ввозные пошлины на комплектующие, доступ к программам поддержки спроса и проч.), которые предложило государство в обмен на строительство автозаводов и увеличение локализации производимых в России автомобилей.

Но наплыва иномарок в Россию не случилось, закрытие же некоторых заводов (GM, Ford) произошло из-за сокращения рынка – по той же причине эти компании решили вовсе свернуть продажи легковых машин в России, продолжает собеседник «Ведомостей».

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