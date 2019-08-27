Российские автозаводы снижают производство из-за падения спроса на рынке

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«АвтоВАЗ» снизит скорость сборочных линий Максим Стулов / Ведомости

«АвтоВАЗ» ожидает снижения спроса и с середины сентября на неопределенный срок уменьшит скорость некоторых линий конвейера в Тольятти, рассказали человек, знакомый с топ-менеджерами «АвтоВАЗа», и человек, близкий к компании: прежде всего тех, где собирают модели на общей платформе альянса Renault-Nissan – B0 (Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero и их кросс-версии Stepway) и внедорожники 4x4. Число смен и длительность рабочей недели останутся прежними, заверили собеседники.

Представитель «АвтоВАЗа» не стал говорить о производственных планах завода, но подчеркнул, что производство гибко подстраивается под спрос. Сокращений персонала, по его словам, не планируется.